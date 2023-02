Quiévrain : Après avoir gagné son combat contre les puces, Ophélie entame désormais des procédures judiciaires à l’encontre de son propriétaire

Pour rappel, l’appartement de la jeune femme est la proie de l’humidité, de la mérule et, dernièrement, d’invasion de puces de parquet. Malgré ses démarches auprès du propriétaire, rien avait changé. Une solution a tout de même pu être trouvée du côté de la Région wallonne qui avait envoyé un expert sur place. Rapidement, plusieurs constats avaient pu être faits par ce dernier qui jugea finalement l’appartement inhabitable.

Après cette première bonne nouvelle, Ophélie recevait un second expert chez-elle ce jeudi afin de confirmer les constatations faites par la Région wallonne et poursuivre les démarches au pénal.

“La visite s’est très bien passée”, confie Ophélie. “L’experte est venue vérifier les éléments demandés par mon avocate. Elle a bien pu voir que, encore à l’heure actuelle, des bêtes vivent au sein de mon habitation. Elle a ainsi constaté que mes plaintes étaient bien fondées. Le dossier va maintenant passer en justice de paix. ”

Alors que les démarches auprès de la justice avancent donc, le propriétaire et son avocat viennent à peine de se rendre compte de ce qu’il se tramait. Il a alors essayé de conclure un accord avec la jeune Quiévrainoise, en vain… “Je n’ai toujours pas eu de nouvelles de mon propriétaire. Un de ses ouvriers m’a dit qu’il n’en avait plus non plus”, indique Ophélie. “Il ne peut de toute façon plus me contacter. Son avocat m’a tout de même proposé un arrangement à l’amiable. Il voulait que je nettoie l’appartement, que je le vide à mes frais avant de lui rendre les clés. Il n’en est évidemment pas question pour moi. J’ai donc refusé son arrangement. ”

Un peu perdu, l’avocat du propriétaire n’était pas informé des dernières démarches d’Ophélie. Il a tout de même pu prendre contact avec l’avocate de la locataire pour remettre ses dossiers en ordre. Entre-temps, L’ancienne locataire tente de trouver un nouveau logement grâce aux aides mises à sa disposition.

“J’ai obtenu les autorisations pour obtenir un logement social. J’ai donc entrepris les démarches afin de me reloger au plus vite. Je regarde également de mon côté pour trouver une habitation rapidement”, poursuit Ophélie avant de conclure. “Mon avocate m’a autorisée à utiliser l’argent que j’avais mis de côté pour payer les garanties locatives et le premier mois de location de mon futur logement. Grâce à la visite de la Région wallonne, j’ai également droit à une aide de leur part pour le déménagement et l’aménagement. Tout se profile bien de ce côté-là. ”

Des aides bienvenues pour Ophélie dont les multiples démarches portent leurs fruits.