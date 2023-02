Quiévrain/Ghlin : les élèves du Centre Scolaire Don Bosco sensibilisés au harcèlement scolaire par des influenceurs

Ce n’est pas la première fois que des influenceurs se déplacent jusqu’au Centre Scolaire Don Bosco pour aborder la problématique. Le succès étant au rendez-vous, ils étaient de retour ce lundi et mardi 6 et 7 février. “L’initiative avait eu lieu en 2019. Une seule implantation était alors concernée suite au manque de dates disponibles pour accueillir la bulle”, indique Vincent Loiseau, directeur du centre scolaire Don Bosco. “Cette année, nous tenions à accueillir l’initiative sur nos deux implantations. Tout s’est très bien passé. La majorité des classes de l’école a ainsi pu être sensibilisée à la problématique du harcèlement et du cyberharcèlement en toute confiance en pénétrant dans une grande bulle où se trouve un influenceur, un psychologue et le reste de leur classe. Ils peuvent ainsi aborder diverses problématiques qui ont lieu en classe et tenter de les régler avec ces professionnels. ”

Bien que cet événement ponctuel soit efficace, il nécessite d’autres initiatives de la sorte pour changer réellement la mentalité des enfants et les inviter à se confier tout au long de l’année.

“Plusieurs services sont mis en place dans l’école. Il y a d’abord l’action “sors de ta bulle” qui est assez ponctuelle. Quelques classes auront ensuite, la semaine prochaine, la chance d’assister à un spectacle basé sur le harcèlement. Au terme de ce dernier, une discussion sera organisée avec le comédien. Nous avons également le projet Adobus sur l’implantation de Quiévrain. Tous les lundis, sur le temps de midi, un mobile home se rend à l’école. Les psychologues, qui y sont présents, se chargent alors d’écouter les élèves pour travailler sur la problématique de harcèlement ou d’autres problématiques”, poursuit Vincent Loiseau.

Les influenceurs de “sors de ta bulle” devraient être de nouveau de retour au Centre Scolaire Don Bosco dans les années à venir afin de poursuivre cette lutte contre le harcèlement auprès des nouveaux élèves.

“La problématique de harcèlement est difficile à gérer au sein d’une école. On peut parfois parler trop vite de harcèlement mais, a contrario, il faut pouvoir se confier rapidement lorsqu’un problème survient. C’est donc une problématique difficile pour les écoles qui ne sont pas spécialement équipées et les enseignants pas forcément formés à cela. Il est donc important de faire appel à des opérateurs extérieurs afin de traiter le problème et, surtout, ne pas le banaliser”, conclut Vincent Loiseau.