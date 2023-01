Un hôtel-casino en projet à Quiévrain : “les gens comparent Quiévrain à Las Vegas”

“D’après les premières informations qui nous reviennent, le projet prévoit la mise en place d’un hôtel composé de neuf chambres au sein de l’ancien château de la rue du Vert Pré”, indique Véronique Damée, bourgmestre de Quiévrain (MR). “Il serait composé de neuf chambres et accompagné de salles de réunion et d’une salle de casino. Le demandeur n’en est qu’à la demande de convention pour l’exploitation d’une licence de classe B. Si le projet ne nous convient pas, nous sommes donc encore enclins à refuser la demande de permis. Nous ferons également appel aux citoyens pour avoir leur avis sur le projet. ”

Pour l’opposition, il n’est pas question qu’une nouvelle licence pour l’ouverture d’un casino soit délivrée par la commune. “Les gens comparaient déjà Quiévrain à Las Vegas, qu’est-ce qu’il en sera maintenant ? J’ai cru halluciner quand j’ai vu le point à l’ordre du jour”, s’exclame Jean-Pierre Landrain, conseiller communal d’opposition (PS). “Depuis le début de la mandature, un permis de la sorte a déjà été délivré pour l’extension d’un casino. Malgré tout, on revient encore avec une nouvelle demande d’exploitation d’un second casino. Il doit, en plus, prendre place dans l’un des plus beaux bâtiments de la commune, à savoir l’ancien château du Vert Pré, que l’on pourrait occuper autrement. ”

Les socialistes ont finalement été rejoints par les conseillers d’opposition d’Unis pour Quiévrain pour s’opposer au projet. Ces derniers estiment “qu'un hôtel-restaurant serait bien plus attractif pour les habitants de la région qu’un hôtel-casino. ” La bourgmestre a ensuite rappelé “que le projet n’avait pas encore été validé et qu’elle attendrait de voir le dossier dans sa globalité avant de se prononcer. ”