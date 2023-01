Plus de 100 kilos de vivres récoltés au profit des Restos du Cœur lors de la soirée de l’USC PS de Quiévrain

Les temps sont durs pour de nombreux ménages qui peinent à payer leurs factures à cause de l’augmentation des prix de l’énergie. Pour s’en sortir, de plus en plus de citoyens se tournent vers le CPAS de leur commune ou vers les Restos du Cœur. Ces derniers ont pu compter sur le repas annuel de l’USC PS de Quiévrain pour faire le stock de vivres. Au cours de la soirée, plus de 100 kilos de denrées non périssables ont en effet pu être récoltés. Une donation bienvenue en ces périodes difficiles.