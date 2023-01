Quiévrain: infecté depuis plus de 4 mois par des puces de parquet, le logement d’Ophélie vient d’être jugé inhabitable

Pour rappel, l’appartement de la jeune femme est la proie de l’humidité, de la mérule et, dernièrement, d’invasion de puces de parquet. Malgré ses démarches auprès du propriétaire, rien avait changé. Une solution a tout de même pu être trouvée du côté de la Région wallonne qui avait envoyé un expert sur place. Rapidement, plusieurs constats avaient pu être fait par ce dernier.

“Le logement fait face à un manque d’entretien évident. Le boîtier de disjoncteurs semble récent mais c’est tout”, indiquait-il. “Je relève notamment la moisissure, l’absence d’aération dans la salle de bain, le plancher instable et la présence de bestioles. Il faudrait que les logements soient vidés pour les refaire complètement. La tuyauterie et l’alimentation devraient également être revues. Il faudrait aussi s’intéresser à l’origine de l’apparition des insectes et ensuite faire appel à une société spécialisée pour en venir à bout. Je vais jouer principalement sur la présence de punaises pour affirmer que le logement est inhabitable. ”

Des constats qui viennent finalement d’être confirmés. Ophélie vient en effet de recevoir un courrier du SPW lui indiquant que son logement est bel et bien inhabitable. Une nouvelle qui va lui permettre de chercher un nouveau logement et d’aller plus loin dans les démarches judiciaires envers son propriétaire. En attendant, Ophélie savoure cette bonne nouvelle.

“Je suis soulagée d’autant plus que le propriétaire affirmait que tout était aux normes. Il était même confiant quant à la visite du SPW. J’avais bien vu que l’habitation n’était pas habitable. J’espère que cette décision lui fera le même effet que m’ont fait ses remarques pour tenter de me déstabiliser”, confie Ophélie. “Je tiens évidemment à remercier tous ceux qui m’ont soutenu durant ces plusieurs mois de galère, en particulier l’inspecteur Joly de la zone de Quiévrain. ”

Les documents reçus par Ophélie vont désormais pouvoir être envoyés à son avocate qui se chargera de constituer un dossier contre le propriétaire du logement.