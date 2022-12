Des distributeurs de billets bientôt à nouveau disponibles à Quiévrain grâce à Batopin

“Batopin devrait installer au moins deux distributeurs de billets en intérieur à la Grand’Rue de Quiévrain. Le bâtiment qui les accueillera a d’ailleurs déjà été choisi. Il appartient à un privé. Nous avons déjà octroyé plusieurs permis pour la mise en place des travaux, nécessaires à l’installation des distributeurs”, indique Pierre Tromont, échevin à Quiévrain.

Bien que la date d’ouverture ne soit pas encore connue, la bourgmestre, Véronique Damée, compte bien faire aboutir le projet, on ne peut plus important à ses yeux. “Depuis le départ des deux dernières banques de Quiévrain, la situation est catastrophique pour tout le monde”, confie-t-elle. “Il est donc important que Batopin puisse ouvrir de nouveaux distributeurs de billets sur l’entité. Des réunions avaient déjà eu lieu en début d’année pour pouvoir matérialiser leur mise en place le plus tôt possible. Suite au retrait d’un privé dans le projet, ce dernier a pris du retard. Je voulais initialement que les distributeurs soient installés avant la fermeture de Belfius mais cela n’a pas pu se faire. Différents permis ont été octroyés en ce sens. Il faut désormais que le dossier aboutisse le plus vite possible. ”

Une fois l’ouverture effective, les Quiévrainois pourront à nouveau bénéficier d’une banque, au même endroit où se trouvaient les précédentes. Comme à Dour, les distributeurs Batopin n’ont pas prévu de s’implanter dans les villages de l’entité. Un problème moins important à Quiévrain puisque les villages n’ont jamais été desservis par les banques. Les citoyens auront donc simplement à reprendre leurs habitudes pour pouvoir se procurer des liquidités.