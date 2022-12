Les funérailles de l’ancien bourgmestre de Quiévrain, Bernard Coulon, se tiendront ce samedi

“Après la levée du corps au Funérarium Deramaix (entre 10h00 et 10h30), le corbillard fera halte devant la Maison communale. Élus, anciens élus locaux et le personnel communal y seront rassemblés pour respecter une minute de silence et entendre l’hymne national en hommage à l’ancien bourgmestre de Quiévrain”, indique Frédéric Depont, échevin à Quiévrain. “Par ailleurs, la bourgmestre, Véronique Damée, prendra la parole pendant la messe de funérailles. ”

Il sera donc possible de rendre un dernier hommage à Bernard Coulon ce samedi. Son ami et ancien collègue, Salvatore Miraglia, sera sans nul doute de la partie, lui qui avait tenu à lui rendre un dernier hommage en indiquant qu’“il était d’une gentillesse, d’une bienveillance et d’une intelligence extrême. Il n’était pratiquement jamais en colère. Il me disait toujours “comment puis-je être ami avec un gauchiste ?” Il était libéral mais avec ce petit côté solidaire qui le caractérisait bien. Il a toujours voulu aller vers les autres. Lorsqu’il a claqué la porte du MR et du CDH pour créer une liste avec moi, il s’est mis beaucoup de gens à dos mais n’a jamais perdu sa bonne humeur pour autant. Il voulait que l’on soit élu à deux, ce qu’il est finalement parvenu à obtenir.”

Avant de partager une petite anecdote pour rendre hommage à son ami. “Il avait horreur des conflits. Lorsqu’il y en avait, il avait toujours sa jambe droite qui tremblait”.