L’ancien bourgmestre de Quiévrain et conseiller provincial, Bernard Coulon, s’en est allé

En plus de ses fonctions politiques au sein de la commune de Quiévrain et de la Province du Hainaut, Bernard Coulon était également avocat, bâtonnier du barreau de Mons, administrateur de l’intercommunale Parc naturel des Hauts-Pays mais également membre de la commission de défense sociale de la prison de Mons et administrateur de la maison du Tourisme de la maison de Mons.

Il s’est finalement éteint ce jeudi soir. Le collège communal de Quiévrain a tenu à “présenter ses plus sincères condoléances à l’ensemble des proches de Bernard Coulon qui a œuvré pendant de longues années au service de la commune. ”