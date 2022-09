Quiévrain: une parcelle multiconfessionnelle pourrait être aménagée au cimetière

La discussion a été lancée à l’initiative de la minorité, un point supplémentaire à l’ordre du jour ayant été déposé. "Nous avons été contactés, dans un premier temps, par des personnes de confession musulmane qui ont formulé une demande en ce sens", explique Jean-Pierre Landrain (PS). "Au niveau du Parti Socialiste, nous avions déjà abordé le sujet. Certaines communes de l’arrondissement ne disposent pas encore de parcelles multiconfessionnelles, ce qui peut poser quelques soucis."

Et le conseiller de poursuivre: "Cela peut pousser les familles à prévoir l’inhumation dans un cimetière voisin, ce qui entraîne des surcoûts en plus de prendre la place d’un citoyen domicilié dans cette commune. Il est de notre avis de dire qu’un maximum de communes – et dans l’idéal, toutes – doivent disposer de ce type de parcelles."Une proposition qui été accueillie positivement par l’ensemble de l’assemblée.

"Nous en sommes très heureux. Nous sommes conscients que cela ne se fera pas en un claquement de doigts mais il est important que les démarches puissent être rapidement lancées. Si une extension du cimetière est à prévoir, cela peut prendre du temps. Il est donc primordial de ne pas en perdre davantage."On le sait, l’ensemble des cimetières de l’entité sont sous pression et régulièrement, des travaux de désaffectation doivent être entrepris par les autorités.

Le cimetière de Quiévrain ne fait pas exception. "La discussion était très positive. Lorsque l’on parle de mort et de religion, on se doit d’avoir l’esprit ouvert: il n’y a pas de raison de ne pas trouver de solution pour permettre la création de cette parcelle", insiste Gaël Robillard, échevin en charge des cimetières. "C’est assez rare que pour être souligné; nous étions tous d’accord pour dire que nous ne pouvions pas dire non à pareille demande."

Ces dernières années, très peu de demandes avaient été formulées par les familles. "Ça commence doucement. Nous avons par exemple réceptionné la demande d’un monsieur de confession musulmane, signée par une soixantaine de personnes. Nous allons voir comment y répondre. Cela pourrait passer par une extension du cimetière, ce qui ne se ferait pas si simplement, ou par l’adaptation de parcelles existantes à désaffecter."

Bref, à ce jour, il est trop tôt pour en dire plus. Mais des propositions seront soumises à l’ensemble du conseil très rapidement. "Ce ne sera pas une décision de la majorité. Nous souhaitons que l’ensemble du conseil puisse participer à cette réflexion. Le travail sera entrepris conjointement", promet l’échevin. Comme quoi, même en politique, certains sujets rassemblent plus qu’ils ne divisent.