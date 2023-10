Storm espère toujours pouvoir construire son parc éolien à Quévy: "On a revu et complété notre dossier"

C’est désormais chose faite. Le dossier va d’être soumis à la Région wallonne et l’enquête publique vient d’être lancée. “Nous avons triplé les surfaces de compensation afin de répondre aux inquiétudes du Département Nature et Forêts (DNF) et remis le dossier à jour en ingérant les nouveaux parcs construits ou en projet dans un rayon de 10 kilomètres”, explique Isabelle Krier, chef de projets.

Les remarques formulées dans le cadre de la première enquête publique, et notamment des recommandations quant à la gestion des eaux, ont également été intégrées dans les nouveaux plans. “Une réponse devrait nous parvenir dans le courant du premier trimestre, en février ou en mars. Les choses ont évolué depuis le premier dépôt de dossier mais nous restons confiants : notre projet a beaucoup d’atouts et nous espérons qu’il trouvera sa place à Quévy.”

Mobilisation des citoyens

Et ce même si le territoire est déjà saturé ou en passe de l’être. “Nous en sommes bien conscients. Il y a effectivement une forte pression éolienne sur la région, du fait qu’elle soit particulièrement bien située pour ce genre de projet. Nous tentons de réduire au maximum l’impact et les nuisances pour les riverains, tout en continuant à développer des projets qui ont du sens au regard des objectifs climatiques et énergétiques.”

Des arguments auxquels les citoyens ne semblent plus sensibles. Excédés par la multiplication des projets qui dénaturent le caractère rural de leur commune et inquiets des nuisances que chaque nouveau projet amène, ils entendent se mobiliser et faire entendre leur voix dans le cadre de l’enquête publique. La démarche devrait être soutenue par les autorités locales, qui estiment avoir fait leur part et qui ont déjà exprimé leur intention de s’opposer à tout nouveau projet éolien.

C’est cependant bel et bien la Région wallonne qui tranchera, la commune n’ayant qu’un avis consultatif.