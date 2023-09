L’entretien et la verdurisation des cimetières se poursuivent à Quévy

”Depuis le début de la législature, nous avons procédé à la verdurisation progressive de nos dix cimetières. Sept sont déjà verts. Il reste donc celui de Goegnies, qui est en cours de finalisation, et il nous restera celui de Blaregnies et l’ancien cimetière de Givry”, explique David Volant, échevin des travaux.

”Le fait qu’il soit verdurisés rend leur entretien plus facile qu’auparavant et nous permet de pallier l’interdiction de produits phytosanitaires. Ce qu’il faut aujourd’hui, c’est assurer des tontes régulières, ce qui est fait grâce à une équipe de deux-trois personnes qui tourne sur les différents sites. Avant la Toussaint, tous les cimetières seront en ordre.”

Après cette date importante pour de nombreuses familles, quelques travaux de réensemencement seront effectués. “On a parfois quelques trous que nous allons combler. L’objectif, c’est d’arriver à un résultat similaire au cimetière d’Asquillies partout.” On notera que s’il revient aux communes d’assurer la gestion et l’entretien des allées, les familles sont en charge de l’entretien et du nettoyage des tombes et caveaux.

”Certaines tombes ne paraissent plus du tout entretenues mais nous ne pouvons pas intervenir dans l’immédiat. Nous laissons passer un an pour avoir la preuve que plus personne ne s’en occupe”, souligne David Volant. Ces tombes seront alors considérées comme à désaffecter.