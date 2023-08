Givry : la majorité espère décrocher des subsides pour avancer dans le dossier de cité administrative/école

Pour autant, la majorité PS-MR + entend avancer, pas à pas. Le conseil communal de ce jeudi sera ainsi invité à soutenir la réalisation d’un audit et d’un bilan énergétique de l’école communale de Givry afin d’introduire un dossier de candidature dans le cadre du Plan d’Investissement Exceptionnel dans les bâtiments scolaires. En d’autres mots, la majorité entend aller à la pêche aux subsides.

”Cela fait longtemps que l’on essaie d’avancer dans ce dossier. Au début de l’année prochaine, on devrait y voir un peu plus clair et savoir si un partenariat public-privé est envisageable et souhaitable”, explique Florence Lecompte (PS), bourgmestre. “On entend cependant, d’ici là, répondre aux appels à projets qui nous permettraient d’obtenir un coup de pouce financier. Ce qui est là avec l’audit énergétique pour la partie “école” du bâtiment.”

Impossible bien entendu de dire aujourd’hui si la commune sera retenue ou non. Mais les espoirs sont grands. “Cela nous éviterait d’avoir à avancer sur fonds propres. On croise les doigts. Chaque euro subventionné sera apprécié.” Et pour cause : malgré sa vétusté et les travaux à entreprendre, la valeur du bâtiment était toujours estimée à 600 000 euros, revue dans un second temps à 500 000 euros. Un budget colossal auquel il faudra ajouter… Tout le reste.

La bourgmestre souhaiterait en effet avancer conjointement, tant sur le volet cité administrative que sur le volet école. Mais la question de la subsidiation reste sensible, pour ne pas écrire cruciale. “Nous sommes actuellement occupés à rédiger un cahier spécial des charges. Nous ferons ensuite appel aux sociétés privées afin de voir si un partenariat pourrait être intéressant.” On rappellera qu’un partenaire privé pourrait en effet trouver son compte en développant, par exemple, du logement.

Le site est vaste et paisible, et offre un beau potentiel. Reste à voir si d’éventuelles autres parties partageront l’avis.