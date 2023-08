Des défilés de créatrices sur le domaine de Chant d’Éole : les Ladies Sunday Show seront organisées une fois par mois dès septembre

Concrètement, à chaque rendez-vous, une créatrice belge sera invitée. Elle proposera au public un défilé et un shop de ses créations, le tout autour de quelques bulles pour un moment entre femmes. “La Maison Éole a toujours été très attachée au made in Belgium, à mettre en avant le savoir-faire belge”, explique Anne-Sophie Charle. “C’est assez naturellement que l’idée du concept est née, et notamment parce que les nouveaux espaces du domaine s’y prêtent très bien.”

Maroquinerie, bijoux, vêtements,… Les créatrices seront chacune spécialisées dans leur domaine. “L’objectif, c’est vraiment de pouvoir faire découvrir des créatrices qui sont parfois très peu connues alors qu’elles ont un talent fou. Je trouve important que l’on puisse se serrer les coudes entre femmes. On a ici l’occasion de leur offrir un espace adapté, de leur proposer une belle vitrine. On aurait eu tort de s’en priver.”

10 créatrices d'ores et déjà bookées

Côté budget, il faudra débourser 15 euros, donnant droit à une coupe de Chant d’Éole et à un bon d’achat de 10 euros sur les produits Maison Eole dans la boutique du vignoble. “Et pour le reste, en fonction des produits présentés, ils seront plus ou moins accessibles. Si on part sur des carrés de soie, forcément ils seront un peu plus chers mais c’est aussi l’occasion de se faire plaisir, d’éventuellement s’offrir un joli cadeau.”

À ce jour, toutes les dates sont d’ores et déjà réservées. “Je travaille avec dix créatrices avec qui j’ai un lien, soit parce que j’ai eu un coup de cœur pour leur travail, soit parce que l’on s’est rencontrées sur un événement ou parce que l’on se connaît de longue date. L’idée reste cependant bien de pérenniser l’événement si nous en avons la possibilité, avec d’autres créatrices.” Ce 10 septembre prochain, c'est Anne-Sophie de Decker qui présentera ses deux marques, Dare2 e Boutiques AnneSophie.

Anne-Sophie de Decker ouvira le bal des défilés ! ©D.R.

Les défilés et les soirées seront organisés tantôt en extérieur, tantôt en intérieur, en fonction des conditions météorologiques. Les préinscriptions sont possibles mais ne sont pas indispensables. On notera également que les participantes pourront, si elles le souhaitent, repartir avec un repas prêt à déguster en famille une fois la soirée terminée. De quoi permettre à chacun de profiter pleinement, sans se soucier d’avoir à cuisiner une fois de retour à la maison.