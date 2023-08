La rénovation de la place de Genly se prépare: les citoyens invitent à prendre connaissance de l'avant-projet

Pour la majorité PS-MR+, il convient désormais de présenter l'avant-projet aux citoyens. Ce sera chose faite le 22 août prochain à 18 heures, au sein de l'ancienne église de Genly. "Il a déjà été soumis au conseil communal mais jusqu'ici, il ne l'a encore jamais été auprès des habitants", explique Florence Lecompte (PS), bourgmestre. "Lors de cette réunion, à laquelle nous espérons accueillir tout le monde, ils auront la possibilité de prendre connaissance de l'avant-projet mais aussi de formuler leurs remarques et éventuelles propositions."

Le choix de la place de Genly dans le cadre de l'appel à projets wallon paraissait d'autant plus logique pour les élus que la rénovation de la rue Longsaule est à l'étude dans le cadre du Plan d'investissement communal (PIC) 2022-2024. Les travaux concerneront l'égouttage et les trottoirs. "C'est bien plus contraignant, d'où la volonté de faire d'une pierre, deux coups. Au niveau de la place, notre objectif est de la transformer en un lieu convivial."

La place se voudra plus verte et accueillera une aire de jeux, ainsi que quelques emplacements de stationnement. "Au départ, l'idée d'installer une fontaine à eau a aussi été évoquée mais à l'heure où il est primordial de réaliser des économies et d'épargner nos ressources, on s'est dit que ce serait peut-être malvenu. Nous verrons ce que les citoyens en pensent. L'avant-projet n'est, à ce stade, pas définitif. En fonction des retours, quelques modifications pourraient encore être apportées, dans la mesur où elles apparaissent raisonnables et financièrement tenables."

Côté calendrier, la bourgmestre insiste sur la difficulté à se prononcer puisqu'il s'agit de travaux publics, soumis à diverses contraintes. Elle espère cependant pouvoir confirmer leur lancement fin 2024 ou début 2025.