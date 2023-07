Quévy : des sculptures, peintures et photographies dans les vignes du Chant d’Éole

”Pour créer toujours plus d’émerveillement et mettre en avant des artistes de talent, le Chant d’Éole a décidé de devenir, l’espace de quelques semaines, la toile de fond d’une série de sculptures, peintures ou photographies”, souligne-t-on du côté du domaine. Au total, ce sont près de 12 œuvres qui jalonneront le parcours. “Elles seront réparties sur tout le domaine. Le public pourra donc se balader, apprendre à connaître les artistes, apprécier leur œuvre tout en profitant de la nature et de l’apaisement du vignoble.”

Pour cette première (et peut-être pas dernière) édition, les artistes suivants ont été invités à exposer : Noushin Bagherzadeh, Johan Baudart, Jean Boghosian, Louise Brodsky, François Canart, Nadège Dauvergne, Gilles Libert, Halinka Jakubowska, Damien Moreau, Vincent Rousseau, Philippe Stevenaert et Laurence Vray. La visite est totalement gratuite et peut évidemment déboucher sur d’autres activités, par exemple une visite du vignoble.