Quévy : aucune école ne fermera ses portes en septembre, le collège communal met fin aux rumeurs

”J’ai participé à plusieurs remises de prix en cette fin d’année et j’ai été alerté par des enseignants qui avaient pris connaissance de ces rumeurs de fermeture”, explique-t-il. “Nous avons souhaité faire une mise au point rapide afin de rassurer le personnel enseignant et les parents par rapport à notre vision de l’enseignement. Nous avons toujours défendu nos établissements et cela ne changera pas.”

Un nombre d'inscriptions en hausse

À Quévy, ce sont huit écoles pour dix villages qui sont ouvertes. “On estime que les écoles contribuent pleinement à la vie des villages. On n’a aucune raison de souhaiter fermer l’une ou l’autre implantations, d’autant que nous sommes dans une spirale positive, avec un nombre d’inscriptions en hausse. Certaines années, il est vrai que nous étions tout juste au niveau du nombre d’inscrits. Il a parfois fallu fonctionner en dérogation mais ce n’est plus le cas pour l’instant.”

La barre des 500 inscrits, toute implantation confondue, pourrait d’ailleurs être franchie en septembre. Le collège poursuit donc ses investissements dans les écoles de l’entité, et entend bien y mener d’importants projets. Ainsi, les travaux de rénovation de l’école d'Havay devraient débuter pendant les congés d’automne. “Le marché a été attribué, il revient désormais à l’entreprise de planifier le début du chantier”, confirme l’échevin.

”Le fait de ne pas les lancer en septembre va nous permettre d’une part d’organiser la rentrée sereinement, sur l’implantation actuelle. Et d’autre part de profiter des deux semaines de congé pour assurer le déménagement.” Pour rappel, les enfants et leurs enseignants rejoindront l’implantation de Givry durant toute la durée des travaux, soit pendant une année civile au moins.

Une première réunion avec les parents a déjà été organisée afin de voir quels étaient leurs besoins en termes de transports scolaires. À ce stade, il semble que chacun puisse trouver une solution, les deux implantations étant géographiquement peu éloignées. Dans le cas contraire, la commune a déjà confirmé son intention d’organiser elle-même un transport scolaire.