Projet éolien à Quévy : Storm retire son dossier… très temporairement

En effet, Storm a décidé de retirer le dossier qu’elle avait soumis à la Région wallonne. Pas réjouissance pour autant du côté des opposants puisqu’il ne s’agit, aux yeux de la société, que d’un contretemps. “Le projet n’est pas du tout abandonné, nous introduirons un nouveau dossier”, annonce Véronique Georges, responsable de l’équipe développement éolien en Wallonie pour Storm.

Trop peu de mesures compensatoires pour l'environnement

”Le département Nature et Forêt (DNF) n’était pas satisfait des mesures de compensations évoquées dans l’étude d’incidence. Sa lecture des répercussions du parc tel qu’initialement prévu n’était pas la même que le bureau d’études. Nous avons de ce fait décidé de suspendre nos démarches afin de prévoir davantage de mesures compensatoires.” Le nouveau dossier pourrait être déposé auprès de la Région wallonne d’ici le mois de juin.

C’est ensuite une bonne partie de la procédure légale qui devra être recommencée. “Mais nous ne passerons plus par la réunion d’information préalable. Nous aurions dû l’organiser une nouvelle fois si le projet était différent ou s’il avait été recalé, mais ce n’est pas le cas ici : le projet reste identique, la RIP reste donc valable.” Une enquête publique de 60 jours (contre 30 en temps normal, période de congés d’été oblige) sera prévue.

”On essaie de prendre en compte un maximum de remarques formulées par les riverains. Le terrain convoité est idéal pour le développement de ce projet. On continue à croire en notre projet, qui, nous souhaitons le rappeler, est mené en collaboration avec deux coopératives citoyennes.” Si Storm espère cette fois faire mouche, du côté de la commune de Quévy, l’enthousiasme n’est pas au rendez-vous.

Quévy attire les promoteurs éoliens

Il faut écrire que la petite commune rurale est particulièrement convoitée par les promoteurs éoliens. “Le collège réclame de la cohérence afin que ces projets ne dénaturent pas notre commune. Nous entendons nous montrer extrêmement vigilants pour tous les dossiers déposés”, insiste David Volant (MR +), premier échevin. “Il n’est pas question de se retrouver avec 50 éoliennes au kilomètre carré !”

La pression sur les autorités locales, qui ne disposent que d’un avis consultatif, reste pourtant très forte. Ainsi, la société Ventis entend remplacer les neuf éoliennes de son premier parc par des éoliennes plus hautes… Et ce alors que le second parc, d’une capacité de huit éoliennes, est toujours en cours de développement. Une réunion d’information préalable devrait être organisée d’ici peu à ce propos.

”Nous sommes d’accord d’apporter notre pierre à l’édifice, de soutenir le développement durable. Mais pas au détriment de notre environnement et de notre population”, conclut David Volant. Pour ce dernier, c’est désormais à la Région wallonne d’assurer la cohérence et la coexistence des différents parcs éoliens.