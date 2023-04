Assassinat d’Aline Thirion à Quévy-le-Grand : la cour de cassation examine l’arrêt mercredi

La haute cour de justice ne se penchera que sur la forme de l’arrêt, et non pas sur le fond de l’affaire. Elle pourrait décider de renvoyer l’affaire devant une autre cour d’assises francophone en cas de vice de forme. Si la cour confirme l’arrêt, l’ancien employé de la Ville de Mons recevra probablement son billet d’écrou dans la foulée.

Ligoté dans un bois

Après le prononcé de l’arrêt, la cour d’assises n’avait pas prononcé son arrestation immédiate. Frédéric Lepoint a donc pu rentrer chez lui et poursuivre sa croisade sur les réseaux sociaux, répétant à qui veut le lire qu’il n’a pas tué son épouse. Les autorités judiciaires ont toutefois gardé un œil sur lui.

Elles confirment ainsi qu’il a fait l’objet d’un procès-verbal après avoir déclaré qu’il avait été ligoté nu, à un arbre, dans un bois à Erquelinnes au début de l’année. C’est donc la énième fois qu’une telle mésaventure lui arrive, puisque cela lui était déjà arrivé plusieurs fois avant cette nuit tragique.

Éléments précis et concordants

Le 4 décembre 2014, Frédéric Lepoint était retrouvé ligoté, et bâillonné, à une chaise au rez-de-chaussée de son habitation. Sa version : le couple a été victime d’une attaque nocturne perpétrée par trois voleurs, vers 3h00 du matin.

Sa version a été battue en brèche par l’examen médico-légal, Aline Thirion est décédée par asphyxie entre 9h et 10h30, soit quelques minutes avant l’arrivée des premiers secours.

Et puis, les voleurs n’ont rien volé et n’ont même pas réveillé les trois chiens du couple et le chien du voisin, pourtant réactifs au moindre bruit suspect. Les voisins n’ont rien vu, ni rien entendu, alors qu’une conductrice de bus a vu une lampe allumée dans la maison, vers 7h du matin, puis éteinte quelques minutes plus tard.

Divorce et bondage

Frédéric Lepoint avait un mobile. Il trompait Aline avec une jeune femme, qui lui mettait la pression pour divorcer. Lepoint craignait de tout perdre en cas de séparation. Aline, qui était fortunée, ne comptait pas lui pardonner et lui faire de cadeau en cas de divorce. Un témoin avait raconté, lors du procès, que l’accusé l’avait contacté pour un prêt de 25.000 euros, garanti par un héritage.

Enfin, Frédéric Lepoint est adepte du bondage, une pratique sadomasochiste consistant à faire usage de liens, tels des cordes comme celles retrouvées sur la scène de crime. Avant les faits, il a fait de nombreuses recherches sur internet, concernant les techniques d’auto bondage, alors qu’un témoin a déclaré que les liens entravant ses poignets étaient moins serrés que ceux entravant les membres de son épouse. Deux ADN ont été retrouvés sur les liens entravant la victime, celui de son époux et le sien. L’intervention d’un tiers était exclue.