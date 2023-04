Sécurisation de la rue des Trieux à Blaregnies : un radar, un feu clignotant et une interdiction de stationnement en projet

Des aménagements qui ont déjà été réclamés par le collège communal auprès du Service public de Wallonie, gestionnaire de la voirie. “Les accidents au niveau du carrefour formé par la rue des Trieux et la rue des Sars deviennent en effet réguliers”, déplore Florence Lecompte (PS), bourgmestre de Quévy. “Un nouveau commerce vient d’ouvrir ses portes. On peut s’attendre à ce qu’il y a du monde et on comprend de ce fait les craintes des habitants de Blaregnies.”

Du fait que la voirie soit dans le giron régional, la commune ne dispose que de peu de marge de manœuvre. “Nous avons déjà interpellé la région, à plusieurs reprises ; Nous devrions très prochainement disposer d’un radar qui flashera dans les deux sens, dans la rue des Trieux. Nous espérons qu’il permettra de faire ralentir les automobilistes à l’approche du carrefour.”

Mais de l’avis de bon nombre de citoyens, ce n’est pas tant la vitesse excessive qui serait problématique en cet endroit, mais plutôt le manque de visibilité au niveau même du carrefour. “Nous avons envisagé la pose d’un miroir mais tant du côté de la police que du côté du collège, nous craignons qu’il pousse les usagers à prendre un peu trop d’assurance au moment de s’engager. Ce n’est, selon nous, pas encore la solution idéale.”

La bourgmestre entend donc réinterpeller le SPW afin de solliciter le placement d’un feu clignotant afin de mettre en garde les conducteurs à l’approche du carrefour. “Et nous sommes en discussion avec la police pour envisager une interdiction de stationnement sur au moins cinq mètres de part et d’autre du carrefour. Les véhicules stationnés masquent en effet la bonne visibilité de la circulation, en cause dans bon nombre d’accidents.”

Si le SPW aura là encore la main. Mais du fait du faible coût de l’aménagement et de sa facilité de mise en œuvre, la majorité PS-MR + espère un accord rapide et une application de la mesure en urgence afin d’éviter d’autres drames.