Mons/Quévy : Quatre nouvelles éoliennes en projet à la frontière entre les deux communes

Il faut écrire que les enquêtes publiques ne font que s’accumuler et jouer avec les nerfs des habitants concernés. Bien que ces enquêtes publiques n’aboutissent que rarement à une mise en application, elles demandent systématiquement des actions de citoyens qui commencent tout doucement à perdre patience.

La mobilisation dépasse désormais les frontières belges puisque des Français viennent se joindre au combat de nombreux Belges. “Nous sommes de plus en plus confrontés à la multiplication des parcs éoliens au sein de notre bassin de vie. Que faire ? Nous habitons en France mais le projet et en Belgique… Nous devons nous mobiliser, Belges et Français, pour protéger notre bassin de vie”, indique une habitante de Maubeuge. “Nous avons, en ce sens, créé un site pour regrouper l’ensemble des demandes en éolien et regrouper les habitants autour d’un même combat. Les régions de Quévy et de Maubeuge (France) sont particulièrement concernées. ”

Cette nouvelle demande d’installation d’éoliennes concerne plus particulièrement les villages de Spiennes, Harmignies et Saint-Symphorien. Le projet émane de Luminus et prévoit l’installation de quatre éoliennes d’une puissance maximale de 16,8 MW. L’enquête publique commencera le 16 mars prochain et prendra fin un mois plus tard. Tout au long de cette période, les citoyens concernés, ainsi que ceux des communes avoisinantes, pourront émettre leurs remarques auprès de leur administration communale.

Dans le même temps, des démarches pour un autre parc éolien sont en cours dans les Honnelles, près de la frontière française également. S’ils veulent s’y opposer, les citoyens ne devront donc pas ménager leurs efforts…