22 ans de réclusion criminelle mais pas d’incarcération immédiate : comment la cour a tranché le cas Lepoint

Plus d’un mois après la fin de son procès, Frédéric Lepoint continue donc à mener sa vie, chez lui. “La cour a estimé qu’il n’y avait pas de risque de tentative de se soustraire à la justice ou de récidive”, explique Damien Verheyen, substitut du procureur du roi. “À ce niveau, la procédure devant la cour d’assises ne varie pas de celle appliquée devant un tribunal correctionnel. Si les conditions sont réunies, on attend l’écoulement des délais de recours avant de procéder à l’incarcération de la personne.”

De recours, il est question puisque le conseil de Frédéric Lepoint a signé un pourvoi en cassation à titre conservatoire. La cour de cassation, si elle n’est pas chargée de rejuger l’affaire sur le fond, examinera le jugement rendu du point de vue du droit et du respect des règles de procédure. Elle pourrait confirmer le premier jugement, restatuer sur la peine ou carrément casser l’arrêt, auquel cas un nouveau procès devrait se tenir devant une autre cour d’assises.

“Si l’arrêt n’est pas cassé, il n’y a plus aucun recours possible. L’arrêt est alors exécuté dans les jours ou semaines qui suivent. Dans le cas qui nous occupe, l’accusé recevra son billet d’écrou et devra se présenter à la prison pour y purger sa peine.” Dans l’intervalle, aucune mesure particulière n’est prise à l’égard de ce dernier. Il ne fait donc pas l’objet d’une surveillance particulière ou de convocations régulières.

“C’est un peu du cas par cas. Si l’on est face à une personne en situation irrégulière, sans domicile connu en Belgique, on partira du principe qu’il est fort probable qu’il tente de prendre la fuite à l’étranger. De même, si un rapport psychiatrique atteste d’un risque de récidive, l’arrestation immédiate serait prononcée.” On rappellera que Frédéric Lepoint comparaissait libre à son procès et s’est toujours présenté aux convocations avant que ce dernier ne commence. Une attitude qui a sans doute pesé dans la balance.