Sept nouvelles caméras installées à Quévy en 2023

“Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un outil indispensable en matière de sécurité et avons de ce fait décidé de poursuivre le développement de notre parc de caméras”, explique Florence Lecompte (PS), bourgmestre. “C’est un plus pour la sécurité de nos villages, plus encore lorsque l’on se trouve en zone frontalière. Ces caméras nous permettront, nous l’espérons, d’identifier les auteurs de méfaits, par exemple de vols, de relever des plaques d’immatriculation,…”

Mais également de lutter contre les dépôts sauvages, malheureusement nombreux dans la petite commune rurale. “Nos chemins agricoles ne sont pas des poubelles. Nous avions été confrontés à un important dépôt de chaussures par un poids lourd. Nous pensons que si nous avions eu des caméras, il aurait peut-être été possible de le repérer et d’identifier l’auteur de cet acte incivique.” On le sait, l’installation de caméras de vidéosurveillance dans les communes ne fait pas toujours l’unanimité.

“Certains y sont opposés et estiment qu’ils ne pourront plus rien faire sans être filmés. À titre personnel, j’estime que si l’on n’a rien à se reprocher, il nous importe peu d’être filmés. Par ailleurs, la grande majorité des citoyens y restent favorables. C’était une demande récurrente.” La majorité PS-MR + n’entend d’ailleurs pas s’arrêter là et promet d’ores et déjà que d’autres caméras seront encore prévues dans les années à venir.