L’avocat général note qu’Aline Thirion a été agressée chez elle, par son mari, d’une manière très violente comme l’ont écrit les jurés dans leur arrêt. “Il n’a eu aucun respect pour la personne qu’il tuait, les faits sont gravissimes. L’acte posé a été horrible”, a déclaré l’avocat général dans son réquisitoire.

Aline Thirion était une femme effacée, alors que son époux prenait toute la place dans le couple. “Elle avait pardonné un écart de son mari, elle aimait son ménage, sa vie”. Toute circonstance atténuante est écartée concernant la personnalité de la victime.

Frédéric Lepoint a été présenté par les experts et les témoins comme un manipulateur, un homme théâtral, capable de s’adapter aux gens qui sont en face de lui. L’accusation confirme cette analyse. Toutefois, l’homme apparaît aimable, au contact facile, agréable en société, bon musicien. “Il voulait aller partout où se trouvait son épouse et il prenait toute la place, voulant être au-devant de la scène, en se montrant parfois agressif en paroles”.

L’accusé est adepte du bondage, une pratique sadomasochiste consistant à ligoter son partenaire. Il avait ligoté plusieurs jeunes femmes de son entourage.

Selon l’avocat général, Frédéric Lepoint aurait dû se rendre compte de la gravité des faits compte tenu de son intelligence au-dessus de la moyenne. Il note toutefois que le risque de récidive est très peu élevé.

Âgé de 57 ans, Frédéric Lepoint était inconnu des autorités judiciaires. Son casier judiciaire est vide et sa vie était banale, normale. Ceci constitue une circonstance atténuante.

Par contre, la tristesse et la colère des deux enfants du couple pèsent dans la balance de Thémis. “Ce genre de fait est intolérable, il faut protéger la société et tenir compte de la douleur des proches de la victime, et notamment des deux enfants du couple qui souffrent”, a déclaré l’avocat général.

Enfin, l’avocat général estime que cela n’est pas normal de juger cette affaire, même si elle a été complexe, huit ans après les faits. Le délai raisonnable est largement dépassé car, durant trois ans et demi, le dossier a dormi au parquet. Le procès a repris vigueur lors de la demande de devoirs complémentaires, mais la pandémie a entraîné de nouveaux retards.