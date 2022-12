Meurtre d’Aline Thirion : La défense plaide l’acquittement de Frédéric Lepoint, accusé d’avoir assassiné son épouse

Me Frank Discepoli regrette que tous les regards des enquêteurs se soient uniquement focalisés sur son client et que cette affaire ait dormi dans les cartons du parquet durant quatre ans.

Il a remis en cause les nombreux témoignages qui, dit-il, ont évolué depuis le début de l’enquête, probablement pollués par la couverture médiatique de cette affaire par la presse à scandale, dit-il.

Il cite des exemples. Frédéric Lepoint “en état de choc” est devenu “le comédien”. Quant à ceux qui riaient quand l’accusé les ligotait à leur chaise de bureau, ne voient plus qu’en lui un pervers, un paria. Les liens “bien serrés” autour des poignets de Monsieur Lepoint “se sont desserrés” au fil du temps.

Le pénaliste a remis en cause les certitudes présentées par les autres parties au procès. “Si c’est lui, comment il a fait ? Personne ne l’a dit. Comment avez-vous pu faire seul, ce qu’on a vu là ? On ne pourra pas se contenter de c’est probablement lui, il faut des certitudes. Expliquez-nous comment il a fait !” Il ajoute qu’aucune trace de coups n’a été relevée sur le couple.

Selon lui, l’acte n’a pas été préparé. Il se demande pourquoi l’accusation insiste sur un fait similaire, qui a eu lieu quelques mois avant le drame. “Pourquoi insiste-t-on sur ces faits ? Une répétition générale ? Qu’en tire-t-on comme argument ? Qu’il a préparé les faits de décembre ? On essaye seulement de vous le faire passer pour un menteur et ça a marché à l’égard des enquêteurs”.

Selon l’accusation, Frédéric Lepoint aurait dû être en état d’hypothermie, le 4 décembre 2014, quand il a été retrouvé ligoté. “Le médecin traitant a pris ses paramètres, vingt minutes après qu’il eut été recouvert d’une couverture, et frictionné par ses voisins”, répond Me Discepoli.

L’avocat général soutient que rien n’a été volé dans l’habitation. “Mon client a déclaré qu’il ne savait pas si quelque chose avait été volé chez lui, c’est différent”.

Les trois chiens du couple, réputés bruyants, n’ont pas aboyé la nuit du drame. Ils étaient même anormalement calmes selon un témoin. Me Discepoli émet l’hypothèse selon laquelle les chiens ont été amadoués par des gens qu’ils connaissaient.

Des traces ADN ont été relevées sur les liens entravant les victimes et sur les bras d’Aline Thirion. “Il y a un mélange de quatre ADN sur le bras gauche et de deux ADN sur le bras droit de la victime, minoritaire de l’accusé”.

L’avocat se demande comment cette femme a pu être ligotée, étouffée, sans la moindre trace de lutte. Aucune lésion de défense n’a été relevée sur les protagonistes, sauf vingt-deux traces de prises de main au niveau des bras de la victime. “Comment a-t-il fait pour lui maintenir les mains, la ligoter et l’étouffer ?”, demande l’avocat.

Enfin, le pénaliste ajoute que son client n’avait aucun intérêt à tuer celle qui fut son épouse pendant près de trente ans.

Le jury partira en délibération ce mardi pour débattre de la culpabilité de Frédéric Lepoint.