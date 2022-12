Meurtre d’Aline Thirion : Pour l’accusation, l’accusé n’est pas crédible

Pour l’accusation, c’est un crime qui a été commis, maquillé en vol. L’avocat général pense même que l’accusé a voulu commettre le crime parfait, espérant bénéficier d’un non-lieu devant la chambre du conseil. L’enquête a été vivement critiquée par la défense, lors du procès. Celle-ci reproche aux enquêteurs de s’être uniquement focalisés sur l’accusé. Pour l’accusation, toutes les pistes ont été exploitées : “Il est ici à la suite d’examens approfondis qui ont été menés. C’est l’aboutissement de recherches”.

L’accusé a été décrit comme un “manipulateur” par de nombreux témoins. “Par trois fois, des gens vous visent pour les mêmes circonstances, avec les mêmes techniques de bondage ! Vous n’êtes pas crédible”, s’insurge l’avocat général.

Selon ses collègues, l’accusé se faisait passer pour “le Caliméro de service” suite à cette affaire, déclarant être une victime. “À l’un, il racontait une version. À l’autre, il en donnait une autre”. L’avocat général ajoute : “Il a réalisé un enregistrement, au cas où il serait interpellé et appelé à faire des aveux. C’est extraordinaire !” Mais le magistrat n’est finalement pas étonné en lisant le rapport des experts psychiatres.

L’avocat général s’est penché sur le mobile du crime, se débarrasser de l’épouse encombrante pour laisser place à sa jeune maîtresse, le tout sur un fond financier. Aline Thirion n’était pas prête à pardonner cette nouvelle infidélité et voulait divorcer, selon plusieurs témoins. De plus, elle avait un patrimoine propre et, selon sa sœur, elle n’aurait rien laissé à son mari. D’autres témoins ont déclaré la même chose. L’accusé, lui, parle d’un “divorce intelligent”. Dans sa première déclaration, l’accusé a d’ailleurs reconnu qu’il risquait de tout perdre dans un divorce. En outre, la maîtresse était toujours aux études.

L’avocat général poursuit, ajoutant que l’accusé s’est renseigné sur la question patrimoniale, apprenant qu’il n’aurait que l’usufruit sur les biens de son épouse. “Il a même demandé à un témoin, un prêt garanti par l’héritage qu’il toucherait”.

Les moyens mis en œuvre ont ensuite été présentés par l’accusation. Laquelle revient sur la technique du bondage. “Les cordes que vous avez utilisées le 2 juin, que l’on peut voir sur une photo de vous, ligoté, sont les mêmes que celles utilisées un mois plus tard, lors de votre soi-disant deuxième agression. Donc, les auteurs connaissent vos techniques et utilisent vos cordes. La technique du bondage est un fantasme chez vous, pas chez votre épouse”. Plus de deux mille photos retrouvées sur son ordinateur prouvent, selon l’avocat général, qu’il recherchait des techniques d’auto-bondage sur internet.

L’accusation réfute également la version selon laquelle les auteurs auraient agi avec l’objectif de commettre un vol. Tous les objets de valeur sont restés dans la maison, ordinateurs, GSM, bijoux, “sept billets de cinquante euros qu’il a lui-même retirés à la banque”.

Cette nuit-là, les trois chiens du couple n’ont pas aboyé. L’accusé prétend qu’ils ont peut-être été gazés, comme lors de l’été 2014. “Ce n’est pas crédible”, estime l’avocat général, car tout le monde déclare que ces chiens étaient bruyants et agressifs. “On a découvert, lors du procès, que le voisin avait aussi un chien qui réagissait au moindre bruit. Lui non plus n’a pas aboyé la nuit des faits”. L’avocat général ajoute que, selon la version de l’accusé, les soi-disant agresseurs ont rentré les chiens eux-mêmes dans la maison et les ont enfermés dans deux pièces.

Pour l’accusation, l’ouverture d’un message Whatsapp prouve que l’accusé n’était pas ligoté à 4h45 du matin, alors qu’il prétend avoir été agressé à 3h. “Pourquoi la tuer et lui sauver la vie, alors qu’il a vu l’un de ses agresseurs qui ne porte pas de cagoule ? Il devient alors un témoin particulièrement gênant”.

A 7h, un témoin voit de la lumière allumée dans la cuisine. Elle est éteinte un quart d’heure plus tard.

Enfin, l’avocat général ne croit pas l’accusé quand il dit qu’il a rampé de la cuisine vers la porte d’entrée, en étant ligoté à une chaise. “Vous avez déclaré que vous avez entendu le sac tomber alors que vous étiez dans la cuisine”. Il poursuivra ses réquisitions, lundi après-midi.