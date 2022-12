Meurtre d'Aline Thirion : Tous les témoins ont été auditionnés dans le cadre du procès de Frédéric Lepoint

Frédéric Lepoint a-t-il tué sa femme en l'asphyxiant avec un sac à pellets et a-t-il prémédité le crime ? Ce sont les deux questions auxquelles devront répondre les jurés la semaine prochaine, après avoir entendu de nombreux témoins durant cinq jours.

Lundi, l'accusation et les parties civiles soutiendront la thèse de l'assassinat. Cette semaine, des experts judiciaires et de nombreux témoins ont mis à mal la thèse défendue par l'accusée, selon laquelle la victime serait décédée au cours d'un cambriolage qui aurait mal tourné.

Vendredi, la cour a auditionné les derniers témoins de moralité. Selon eux, si l'accusé - employé administratif à la Ville de Mons - n'est pas l'employé parfait, il est loin d'être un monstre. Bien intégré dans la société, chef d'orchestre lors de la Ducasse de Mons et du combat qui oppose Saint-Georges au dragon, il est souvent présenté comme une grande gueule, séducteur, manipulateur, mais aussi comme un homme attentif aux problèmes des autres.

Certains témoins ont parlé de son état d'esprit au moment des faits. Il avait des problèmes conjugaux, avec un divorce prévu, sa maîtresse lui "mettait la pression" et il rencontrait des soucis dans son travail. Son avocat regrette que cet état d'esprit n'ait pas été plus en évidence lors de l'enquête, dont il soulignera d'éventuelles lacunes dans sa plaidoirie, attendue lundi.

Aline Thirion a été tuée chez elle, la nuit du 3 au 4 décembre 2014. Son corps était ligoté à son lit. Elle est morte d'asphyxie. Un sac à pellets vide a été retrouvé dans sa chambre. Selon l'accusation, c'est son mari qui l'a tuée et qui a maquillé le crime en vol.

L'avocat général avance plusieurs éléments: l'heure de la mort (l'accusé parle d'un vol à 3h00 alors que les légistes estiment qu'elle est morte entre 9h00 et 10h30), l'ADN de l'accusé majoritairement présent sur les liens et dans une blessure relevée sur le bras gauche de la victime, les trois chiens du couple qui n'ont pas réveillé le voisinage, les problèmes conjugaux du couple, le fait que les voleurs n'ont rien emporté ou encore la passion de l'accusé pour le bondage et ses recherches récentes sur internet?

Certains témoins ont d'ailleurs expliqué que l'accusé avait déjà été victime de deux scènes similaires, dans les années 80 et lors de l'été 2014. Parmi les témoins, nombreux doutent de la version présentée par l'accusé, y compris ses enfants, qui sont parties civiles au procès.

La défense, quant à elle, regrette que les enquêteurs se soient uniquement focalisés sur l'accusé, alors que ce dernier clame son innocence depuis huit ans.

Le procès reprendra lundi à 9h avec les plaidoiries des parties civiles.