Meurtre d’Aline Thirion : Le médecin légiste confirme l’avis de ses confrères

Le docteur Didier Stéfany s’est rendu à la rue Georges Tondeur, le 4 décembre peu après 15 heures. Il confirme la mort par asphyxie et estime que la victime a dû perdre connaissance en trois ou quatre minutes, ce qui l’a rendu incapable de se défendre ou d’enlever les liens entravant ses membres.

Le docteur estime que les déclarations des premiers médecins arrivés sur place sont crédibles. Ceux-ci avaient déclaré que le corps était encore chaud et souple à leur arrivée, vers 11h. “Le délai d’une mort survenue deux heures avant l’arrivée des secours me semble normal”, dit-il, confirmant ainsi l’avis de ses confrères.

Le médecin n’a pas constaté d’hypothermie chez Frédéric Lepoint le jour des faits, vers 16h. Quatre heures plus tôt, un médecin avait pris ses paramètres, normaux.

Mardi, des médecins avaient émis des doutes sur l’heure de la mort de la victime. Frédéric Lepoint soutient qu’il s’agit de l’œuvre de voleurs, entrés chez lui vers 3h du matin. Or, les médecins sont formels, le corps d’Aline Thirion était encore chaud et souple à leur arrivée. Les pupilles n’étaient pas encore dilatées, le cœur ne battait plus. Ils ont, tous deux, tenté une manœuvre de réanimation.