Meurtre d’Aline Thirion : Les voisins ne croient pas à la thèse d’un vol avec violence

Le témoin a traversé la rue et la porte était refermée. Il a regardé par la fenêtre et a vu Frédéric Lepoint allongé sur le sol et ligoté. Il l’a libéré de ses liens avant de se rendre à l’étage, dans la chambre à coucher. Aline était couchée, en chien de fusil, sous une couette, ligotée. Elle avait un sac en plastique sur la tête. Aline a été libérée de ses liens par ce voisin et déplacée sur le sol, avec l’aide d’un deuxième témoin. Le témoin précise qu’il a eu du mal à couper les liens qui entravaient les membres d’Aline, car ils étaient très serrés. Par contre, les liens autour des poignets de l’accusé étaient moins serrés.

Le deuxième témoin se souvient du visage d’Aline Thirion, privée d’air sous un sac à pellets. Il a cru qu’ils pouvaient la ramener à la vie, avec l’aide du médecin traitant, car le corps était encore chaud et humide. Ce témoin a rapidement suspecté l’accusé d’avoir tué son épouse. “J’ai repensé à la scène du mois d’août, quand il a dit avoir été ligoté par des voleurs. Je ne l’avais pas cru, car il disait que les faits étaient survenus à 5h, ce qui est impossible car c’est l’heure à laquelle je sors mon chien avant d’aller travailler”.

L’avocat de l’accusé remarque que le témoin n’a pas déclaré tout à fait la même chose, dans ses déclarations à la police. “A un moment, j’ai émis de doute sur sa responsabilité, c’est vrai. Quand on m’a parlé de ses liens, que je n’avais pas vu, je n’avais plus de doute”.

Le deuxième témoin, comme le fils et la femme du premier, n’a pas entendu d’aboiements de chien durant la nuit.

Lors du procès, l’accusé a émis l’hypothèse que les malfrats aient pu entrer par l’arrière, par la ferme. Selon le deuxième témoin, c’est peu probable, car il y a une grange et un mur de près de deux mètres de haut à escalader. Et puis, entre sa maison et celle de l’accusé, il y a son garage, des sapins de plus de deux mètres et une clôture noyée dans les sapins. Le témoin n’a pas remarqué les traces d’un éventuel passage. Il ajoute que son chien aurait réagi en cas de passage sur sa propriété.

Les voisins ne croient pas à la thèse d’un vol qui a mal tourné. Ils se souviennent aussi de disputes, d’éclats de voix. Aline leur avait parlé d’un divorce. Une dame se souvient que, cette nuit-là, la voiture d’Aline n’était exceptionnellement pas stationnée devant la maison, mais garée dans le garage.

Enfin, en fin d’enquête, l’accusé avait suspecté ses voisins d’avoir tué sa femme, ce qui a profondément choqué les deux hommes. L’un d’eux a même déclaré que l’accusé était un grand malade.