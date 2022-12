Le fils de l’accusé et de la victime déclare avoir eu “des sentiments particuliers” en lisant le dossier. Au début de l’enquête, sa sœur et lui avaient laissé le bénéfice du doute à leur paternel, mais cela a évolué au fil des mois. “J’ai envisagé la possibilité que cela puisse être lui”, avoue le fils. Sa sœur attend des réponses de son père.

Au sujet des faits survenus lors de cette nuit tragique, la fille du couple se demande qui aurait pu en vouloir à sa maman, une femme en souffrance en raison des infidélités de son époux.

Les enfants s’étonnent, comme beaucoup, du silence des trois chiens du couple, cette nuit-là. Selon eux, ils auraient aboyé en cas d’intrusion dans la maison familiale. Le fils ne croit pas que des gens ont pu rentrer chez ses parents, sans alerter les chiens. “C’est hautement improbable”, dit-il.

La cour devait auditionner la sœur d’Aline Thirion, également partie civile au procès, mais l’audition a été reportée à ce mercredi. D’ailleurs, la cour a dû modifier son calendrier en raison de l’absence de certains témoins. Ainsi, le médecin légiste qui est descendu sur les lieux, en décembre 2014, est souffrant. Son audition est attendue vendredi matin, avant les auditions de témoins, prévues initialement jeudi matin.

Le 4 décembre 2014, un riverain de la rue Georges Tondeur a découvert Frédéric Lepoint, les mains et les chevilles liées par des cordes. Aline Thirion a été retrouvée couchée sur son lit, également ligotée.

Frédéric Lepoint soutient qu’ils ont été victimes de voleurs, rentrés chez eux vers 3h00 du matin. Or, il ressort de l’enquête et des auditions des témoins qu’aucun vol n’a été commis et que les chiens, d’habitude si bruyants, n’ont pas aboyé.

Quant aux médecins qui sont arrivés entre 10h30 et 11h, ils ont déclaré que le corps d’Aline était encore chaud et ils ont tenté de la réanimer. Selon eux, la mort était récente. Le médecin légiste a estimé l’heure de la mort entre 9h00 et 10h30. Une asphyxie à l’aide d’un sac est la cause de la mort.

Enfin, l’expertise ADN a confirmé la présence de l’empreinte génétique de Frédéric Lepoint dans une griffure récente sur le bras gauche de son épouse, et les ADN des époux dans les cordes utilisées.

Il ressort de l’enquête que Frédéric Lepoint est adepte du bondage, un pratique sadomasochiste consistant à attacher son partenaire sexuel. Des photos le prouvent. Il a déclaré qu’en juillet 2014, il avait déjà été ligoté par des voleurs.