Quévy: l’école du dehors s’invite sur trois implantations de la ville

À Quévy, ce projet sera développé au cœur de plusieurs implantations scolaires communales. "Il y avait une véritable envie et demande de la part des professeurs de pouvoir mettre cela en œuvre", explique Alexis Jaupart (PS), échevin en charge de l’enseignement. "Dans le cadre de l’élaboration du plan de pilotage, plusieurs d’entre eux ont décidé d’intégrer ce concept. C’est en cours d’élaboration mais c’est bien quelque chose qui devrait voir le jour dans le courant de cette année."

Les jeunes des implantations de Givry, de Genly et d’Aulnois seront, dans un premier temps, concernées. Elles pourront de ce fait respirer le grand air tout en bénéficier des avantages de l’école du devoir: intégrer l’environnement proche pour motiver et ancrer les apprentissages, apprendre et comprendre avec la tête et le corps en mouvement, se frotter au réel, construire une relation profonde avec la nature, vivre des moments de groupe intenses, en dehors des espaces étriqués et du brouhaha de la classe.

Le projet devrait devenir concret dès le début de cette nouvelle année scolaire et pourrait s’étendre à d’autres implantations. "D’autres écoles, reprises dans ce que l’on appelle le groupe 2, pourraient également le souhaiter. Elles devront avoir élaboré leur plan de pilotage d’ici la fin du mois d’octobre et pourraient, toujours dans ce cadre, manifester leur intention d’en faire de même", précise l’échevin.

On notera encore que l’école du dehors ne se substitue évidemment pas aux apprentissages plus "classiques", et donc en classe. Elles se font cependant de manière régulière, en toutes saisons, et s’organisent le plus souvent autour d’une thématique spécifique.