La mobilisation se poursuit pour retrouver Pierre Pelsneer, de Quaregnon

Le 6 juillet dernier, Pierre Pelsneer quittait donc son domicile à vélo son domicile situé rue Jean Jaurès à Quaregnon. Depuis, il ne s’est plus manifesté. Pierre circule avec un vélo de ville type hollandais de couleur grise. Il mesure 1m70 et est de corpulence mince. Il a les cheveux gris coupés très court. Au moment de sa disparition, il portait un short cycliste noir avec une ligne vert fluo, un T-shirt cycliste noir avec une ligne rouge, des baskets grises et un casque de vélo couleur gris foncé.

Les recherches ne donnant rien jusqu’à maintenant, une nouvelle battue sera organisée le 7 octobre prochain à l’initiative de la famille. “Nous avions déjà organisé une battue lors de la disparition de Pierre. Cette fois-ci, c’est la famille qui est à l’origine de l’initiative. Nos collègues la rencontreront d’ailleurs ce vendredi pour bien cadrer cette nouvelle battue. Bien que nous n’en soyons plus à l’origine, nous serons bien évidemment présents pour encadrer cette battue”, indique la zone de police boraine.

Les citoyens sont évidemment invités à rejoindre la famille lors de cette battue afin de maximiser les chances de retrouver Pierre Pelsneer. Plusieurs équipes seront mises en place afin de quadriller une zone la plus importante possible. Entre-temps, si vous avez vu Pierre Pelsneer ou si vous connaissez l’endroit où il se trouve, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via avisderecherche@police.belgium.eu Les témoignages peuvent aussi parvenir via le numéro gratuit 0800 30 300.