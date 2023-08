Quaregnon : tapis rouge pour les enfants de l’école De Brouckère en ce jour de rentrée !

Pour l’occasion, le tapis rouge leur avait été déroulé. Quatre petits policiers ont ainsi veillé à la sécurité aux abords de l’établissement et distribué des badges VIP. Une fois en possession de celui-ci, les enfants devenaient officiellement des “Very Important Piéton” et étaient ainsi en droit de rejoindre leur école en toute sécurité, tout en restant conscients de leurs propres responsabilités.

Marcher sur les trottoirs et traverser sur les passages pour piétons, rester visible, regarder à gauche et à droite avant de s’engager, s’assurer d’avoir été vu, ne pas courir en traversant, veiller à ce que tous les véhicules soient à l’arrêt au feu rouge avant de poursuivre son chemin,… Autant de consignes que les enfants seront amenés à respecter au quotidien, sur le chemin de l’école ou non.

Les enfants comme vecteur de communication

”Nous sommes toujours très impliqués dans les matières liées à la circulation routière afin de réduire autant que possible les accidents avec lésions corporelles”, insiste Jean-Marc Delrot, chef de corps. “Nous estimons que cela passe par la sensibilisation des enfants, qui sont des vecteurs de communication formidables. Nous sommes persuadés qu’en marquant leurs esprits, nous faisons passer un message… Qu’ils transmettent eux-mêmes à leurs parents.”

Certains rappels sont en effet bien nécessaires. Ce lundi, malgré la présence de la police, certains parents ont stationné sur les trottoirs ou sur les passages piétons. “Ils le font sous nos yeux… Imaginez lorsque nous ne sommes pas là. Ces 15 prochains jours, nous privilégierons la sensibilisation, l’éducation… Avant de passer sur une phase de répression. Cela ne nous fait pas plaisir mais les enfants sont nos VIP et assurer leur sécurité doit être une priorité absolue.”

Une attention partagée par le bourgmestre de Quaregnon, Damien Jenart (PS). “Les parents tentent parfois de déposer leurs enfants au plus proche mais mettent en péril leur sécurité et celle des autres. Il est important de pouvoir les sensibiliser à nouveau.” Ce lundi, les parents étaient confrontés à des problèmes de circulation accentués par la présence de travaux. Ceux-ci auraient dû être terminés avant la rentrée mais les intempéries ont chamboulé l’agenda.

Un projet de rue scolaire en réflexion

Qu’à cela ne tienne, la rue Louis De Brouckère reste un point sensible sur l’entité. “Nous réfléchissons à la possibilité d’instaurer une rue scolaire (c’est-à-dire une rue fermée à la circulation aux heures d’entrée et de sortie de classe, NdlR) comme cela est déjà le cas à Wasmuël. Cela ne peut se faire du jour au lendemain car il faut pouvoir proposer des solutions, notamment un parking de délestage, une déviation,… mais c’est en tout cas à l’étude.”

À Wasmuël, la demande émanait principalement des riverains. Le dispositif avait d’abord suscité quelques crispations de la part de parents… Désormais majoritairement convaincus une fois les habitudes modifiées.