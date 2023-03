La conductrice en tort, ne semblant pas vouloir s’arrêter, la seconde conductrice, victime de l’accident, la suivait avec son véhicule endommagé tout en nous indiquant les routes empruntées. “Grâce aux informations reçues en direct via la conductrice lésée, notre patrouille n’a eu aucun souci à mettre la main sur la conductrice fautive”, a communiqué la police.

Cette dernière, une dame née en 1970, tenait des propos incohérents et a tenté par tous les moyens de se soustraire au test d’alcoolémie. Après avoir vainement tenté de lui faire entendre raison, les policiers n’ont eu d’autre choix que d’emmener cette dame à l’hôpital pour la soumettre à une prise de sang, ce qu’elle a également refusé. “Au vu de sa non-coopération et de ses propos incongrus, la dame a été arrêtée pour ivresse et a été conduite en nos locaux le temps de dégriser.”

Des PV pour accident, conduite sous influence et ivresse sur la voie publique ont été rédigés à son encontre.

Gare aux fausses tombolas

En plus de ce fait divers, la zone de police Boraine tient à mettre en garde la population aux fausses tombolas, faux toituriers, faux démousseurs…. qui sont à nouveau actifs sur son territoire. “Nous invitons la population à la plus grande vigilance et à vérifier l’identité de toute nouvelle personne/entreprise se présentant à leur porte”, a communiqué la zone de police.

Si un doute existe, n’ouvrez pas et contactez la police au 065/619 619.