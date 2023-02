GP Samyn : la foule venue en nombre sur la Grand-Place de Quaregnon pour encourager les coureurs

Il ne fallait pas attendre longtemps avant de se plonger en plein cœur de la course cycliste du GP Samyn. Dès les premiers pas sur la Grand-Place de Quaregnon, les couleurs et annonces du présentateur plongeaient les visiteurs dans l’ambiance. Certains étaient des habitués de courses cyclistes, d’autres beaucoup moins…

“Je viens chaque année assister au départ des courses des femmes et des hommes”, confie Matteo, fan de cyclisme. “Nous avons la chance de pouvoir profiter du soleil pour encourager les coureurs aujourd’hui. Après la présentation d’équipes et les départs, je prendrai la direction de Dour pour encourager les coureurs à l’arrivée. On profite en même temps pour voir les amis, c’est formidable. ”

Les événements conviviaux et d’une certaine renommée n’attirent cependant pas que les connaisseurs. C’est le cas de Joffrey, venu profiter de la course pendant sa pause de midi. “Je travaille à deux rues de la Grand-Place. Nous avons donc décidé, avec quelques collègues, d’aller voir la course avant de retourner travailler. Je ne m’y connais pas vraiment mais autant profiter de l’ambiance de la course lorsque c’est possible. ”

Alors que la présentation des équipes et des coureurs en lice pour succéder à Matteo Trentin, dernier vainqueur du Samyn, battait leur plein, la foule s’est petit à petit dirigée vers la ligne de départ de la course pour encourager les coureuses féminines. “Nous sommes-là pour l’événement et non pas pour encourager uniquement les hommes”, confie Muriel. “Nous nous sommes donc rendus sur la ligne de départ un peu avant qu’il ne soit donné pour être bien placés sur le parcours. Nous attendrons ensuite le départ des hommes avant de rentrer et regarder le reste de la course à la télévision. ”

De nombreux enfants profitaient également des vacances de détente et du soleil pour encourager les coureurs. Bref du beau monde était au départ de la course qui devrait se terminer à Dour aux alentours de 17h30.