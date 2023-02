“En tant que parolier, je sais à quel point un texte peut être interprété très différemment. Chaque tableau comporte ainsi “une chute” qui en dit un peu plus sur l’intention. Le lecteur peut chercher lire et se contenter de ce qu’il lit, ou chercher à aller plus loin dans la compréhension du tableau, voire susciter le débat. C’est par exemple un livre qui pourrait être utilisé par des enseignants. ”

Le premier tableau a pour thème la société. “Une société complexe où tout part dans tous les sens. Les sujets sont plutôt dans la noirceur mais sont malgré tout habillés d’une certaine légèreté”, explique l’auteur. “Le second tableau touche à la santé. J’ai voulu mettre en avant son évolution et le fait que malgré tout, rien n’est simple. ”

Les troisièmes et quatrièmes tableaux parlent séduction, notamment entre les hommes et les femmes qui peinent parfois à se comprendre et à communiquer efficacement, et les voyages. “Mon intention était de proposer un livre qui ouvre le débat, qui permet les échanges. Je ne lance que quelques pistes de réflexion. Aux lecteurs, ensuite, de faire le reste en fonction des envies. ”

Pour les habitants de la région du Centre, plus particulièrement, la couverture devrait évoquer quelque chose. Le livre, publié au Lys Bleu, est en effet illustré par le Louviérois Phil Decressac, auteur de bandes dessinées et caricaturiste de presse. “Je connaissais déjà son travail et j’appréciais beaucoup sa perception sociétale. Je me suis dit qu’il aurait le parfait coup de crayon pour illustrer mes récits. Je ne voyais personne d’autre en mesure de le faire. ”

Les deux hommes ont finalement travaillé ensemble, pour un résultat qui convainc le quinquagénaire, qui prenait part le week-end dernier au salon Tournai la page. Une expérience pour le moins intéressante pour celui qui est actuellement en pleine reconversion professionnelle.