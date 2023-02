Philippe Gilbert sera à Quaregnon quelques jours avant le GP Samyn

Si les amateurs peuvent s’attendre à du beau spectacle, ils pourront déjà se mettre dans l’ambiance quelques jours plus tôt. En effet, le 24 février à 19 h 30, l’administration communale de Quaregnon, en collaboration avec la Royale Pédale Quaregnonnaise, accueillera Philippe Gilbert. Le coureur belge reviendra sur son parcours (et son palmarès, qui en fait l’un des meilleurs coureurs belges et l’un des meilleurs coureurs de classiques de l’histoire du cyclisme) et profitera d’un temps d’échange avec le public.

“On avait déjà organisé une conférence de ce genre l’an dernier, en accueillant Daniel Mangeas, commentateur sportif connu pour être “la voix du Tour. ” Le public avait répondu présent, ce qui nous a donné l’envie de réitérer l’expérience”, explique Damien Jenart (PS), bourgmestre de Quaregnon. “Nous nous sommes rapidement orientés vers Philippe Gilbert. En tant que jeune retraité, il a plus de disponibilités que des coureurs professionnels toujours en activité.”

Les premiers contacts ont permis de confirmer la participation de l’ancien membre Lotto-Soudal. “La conférence sera animée par Samuël Grulois et sera suivie de la présentation du GP Samyn 2023. L’idée n’est pas de présenter le CV, aussi impressionnant soit-il, de Philippe Gilbert mais de lui laisser la parole tout en permettant des moments d’échanges et des interactions avec le public. On souhaite en faire un événement convivial et bon enfant.”

Si la participation à la conférence est gratuite, le nombre de places est en revanche limité. “On peut accueillir 250 personnes. On demande à chacun de faire preuve de courtoisie : si une place est réservée, il faut venir ! Dans le cas contraire, autant laisser la possibilité à quelqu’un d’autre de venir. ” Le bourgmestre ne doute pas que chaque siège sera rapidement occupé. Les réservations sont possibles depuis ce 14 février, via le site de l’administration communale de Quaregnon.