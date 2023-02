La région de Mons-Borinage s’organise pour venir en aide à la Turquie : “nous voulons aider les victimes de la catastrophe”

Les communautés turques de Quaregnon et Hensies n’ont pas hésité à retrousser leurs manches pour venir en aide à la population touchée par les tremblements de terre. “Nous organisons des collectes de vêtements, chaussures et biens de premières nécessités pour ensuite les apporter aux populations sinistrées”, confie Ahmet. “Les récoltes et le départ se tiendront à Charleroi. De mon côté, je me charge de récolter les dons sur la région pour ceux ne pouvant pas se déplacer jusqu’à Charleroi. Mon cousin s’en charge également. ”

Le célèbre garage Auto06 de Quaregnon récolte ainsi les vêtements et chaussures neuves jusqu’à 15 heures ce mercredi. Un camion partira ensuite jusqu’à Charleroi pour tout déposer à la salle Gelincik où les dons sont centralisés. Plusieurs voyages sont ensuite prévus vers la Turquie.

“Notre objectif est d’aider les gens. C’est vraiment une catastrophe ce qu’il s’est passé. J’ai commencé en demandant de l’aide à mes connaissances mais tous ceux qui veulent aider sont évidemment les bienvenus. Mon cousin a également publié un message via sa page Facebook Auto06 Quaregnon. Un camion est déjà parti et cela va continuer”, poursuit Ahmet.

Du côté de Hensies, la commune a décidé de prendre les devants, en collaboration avec son CPAS. “La commune de Hensies exprime toute sa solidarité envers la Turquie et la Syrie suite au séisme de Gaziantep survenu ce lundi 6 février, et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Afin d’aider la population, la commune organise, en collaboration avec son CPAS, une collecte et l’expédition de dons de première nécessité pour venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre en Turquie et en Syrie”, indique la commune de Hensies.

Concrètement, les habitants sont donc invités à déposer leurs biens de premières nécessités ce mercredi de 10h à 15h et ce jeudi matin de 9h à 12h, au Relais citoyen, situé en face de la Maison communale, place communale de Hensies. “Nous insistons sur le caractère urgent de la collecte. Les dons sont à déposer jusqu’à ce jeudi midi au plus tard, avant leur expédition vers les zones sinistrées”, conclut la commune de Hensies.