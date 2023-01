Quaregnon : rendre le parc des Cascades plus attrayant

L’étendue d’eau sera par ailleurs mieux mise en valeur via la réfection des pontons. “On sait qu’elle est fréquentée par des amateurs de modélisme, qui testent leurs bateaux. On va également réserver un espace de création sur les murs de la cascade afin qu’une fresque puisse y voir le jour. Enfin, on prévoit la création d’un parcours vita sur près d’un kilomètre, la rénovation de l’agoraspace et la pose de portique ne permettant un accès qu’à certaines heures de la journée. Nous souhaitons limiter les risques de vandalisme et d’attroupements problématiques.”

Les propriétaires de chiens seront par ailleurs ravis d’apprendre que la commune, à l’instar d’autres communes voisines, a la volonté d’aménager un caniparc. “Notre échevin du bien-être animal en a visité plusieurs et c’est incontestablement quelque chose qui plaît aux citoyens. Ils pourront ainsi disposer d’un espace réservé à leur animal et totalement sécurisé.” Au total, ce ne sont pas moins de 200 000 euros qui seront réservés à la concrétisation de ce projet.

“C’est un parc qui mérite d’être plus fréquenté. On a vu, en pleine crise covid, à quel point pouvoir bénéficier d’un espace vert convivial et de qualité était important. On entend faire de ce parc un lieu de rassemblement et de rencontres.” Le marché devrait être attribué dans le courant de cette année. Reste donc à prendre un peu de patience.