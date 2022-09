Faute d'élèves, l'École du Bas Flénu de Quaregnon ferme ses portes: «C'est une absurdité sans nom de fermer sur base d'un simple chiffre!»

Concrètement, il manque quatre élèves en section maternelles et quatre élèves pour la section primaire. "C'est une décision radicale que de devoir fermer une école, c’est une absurdité sans nom que de devoir fermer sur base d’un simple nombre. Mais la décision a été prise du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous n’avons pas le choix", regrette Damien Jenart (PS), bourgmestre.

Ces dernières années, une certitude latitude avait été offerte à l’école de quartier. Cette année, pour maintenir son ouverture, l’exigence était d’atteindre 100% du taux d’occupation. "Avec le projet d'ouverture de crèche, nous avons entretenu l’espoir, nous nous étions dit que cela suffirait à faire connaître l’établissement. Nous avions également injecté des fonds de rénovation."Très attaché aux écoles de quartier "où ça sent bon le café", le bourgmestre se dit désolé.

"Les institutrices vont être déplacées et de notre côté, nous ferons notre possible pour accompagner au mieux les parents et leurs enfants. Nous voulons que le changement se fasse de la manière la plus douce possible afin de limiter l’impact de cette décision. Nous sommes conscients que pour certains parents, la question de la mobilité va devoir se poser. Nous mettrons à leur disposition des navettes ou un car scolaire."

Ce samedi matin, Damien Jenart ne cachait pas sa tristesse. "C’est quelque chose que l’on ne souhaite pas vivre en tant qu’élu, en tant que personne. L'école du Bas Flénu avait pour particularité d'être une école familiale et chaleureuse qui offre un enseignement de qualité. Les institutrices passionnées œuvraient au développement et à l'apprentissage de chaque enfant de manière singularisée."

Une réunion urgente sera proposée dans les prochains jours afin de débattre de la suite des événements. La réouverture d’une section maternelle uniquement pourrait par exemple être envisagée à termes, ce qui permettrait de compléter le projet de crèche. Pour rappel, si celui-ci se concrétise, ce sont 28 places d’accueil qui pourraient être ouvertes.