Trois habitations fortement endommagées par un incendie à Quaregnon

Un important incendie s'est déclaré hier en fin de soirée à la cité Henri Béquet à Quaregnon. Le feu s'est déclaré dans une habitation, le n°34, et s'est ensuite propagé aux deux maisons voisines, les 32 et 36, avant que les pompiers ne parviennent à maîtriser l'incendie. On ne déplore aucune victime, les occupants des trois habitations touchées ayant été évacués à temps.