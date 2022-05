Quaregnon: un poids lourd a de nouveau heurté un camion tampon sur l'E19

Les accidents se suivent et se ressemblent en ce moment sur l’autoroute E19-E42. Vers 11h, un camion a à nouveau heurté un camion tampon. Cette fois, c’est à hauteur de Quaregnon dans le sens Mons-Valenciennes que les faits se sont produits. Les bandes de droite et du milieu sont obstruées. Des files se sont formées et remontent, à l'heure d'écrire ces lignes, à hauteur de Jemappes. La prudence est de mise.