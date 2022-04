Quaregnon: un premier Festival des Arts de la Rue en parallèle de la cavalcade

Le champ de foire sera officiellement ouvert sur l’esplanade du Fair-Play dès 17 heures le vendredi 15 avril avec le groupe musical "les saltimbanques borains." Le lendemain, ce sont les enfants qui seront probablement les plus heureux puisqu’une grande chasse aux œufs sera proposée aux enfants âgés de quatre à 12 ans, sur le terrain C (à proximité de la piscine). De quoi mettre tout le monde en jambe avant la cavalcade et le festival des arts de la rue qui se tiendront le lendemain.

"C’est un nouveau rendez-vous qui va faire son apparition dans le paysage culturel borain", souligne-t-on du côté de l’administration communale. "Le Service des Sports et des Fêtes s’est associé à C’MA Cie pour la programmation et la coordination du premier Festival des Arts de rue de Quaregnon. Ils sont heureux de pouvoir proposer au public différents spectacles familiaux. Cette année, le Festival mettra en lumière de talentueuses formations artistiques qui viennent de Belgique et de France."

Ce festival, entièrement gratuit, prendra vie dès 15h00 dans le Centre de Quaregnon. Du côté de la cavalcade a proprement dit, le programme reste traditionnel. Les gilles seront reçus à l’hôtel de ville le dimanche vers 10h30, avant le départ du cortège vers 15 heures. Le rondeau final, prévu sur la Grand’Place, est programmé vers 18 heures. Le mardi, le brûlage des bosses aura lieu à 22 heures, avant un feu d’artifice vers 22h30.