Morlanwelz : deux ans après un accident de cheval qui a failli la paralyser, Emma est en lice pour le titre de Miss Hainaut

Il y a deux ans, Emma a subi un accident de cheval qui l’a clouée au lit durant de nombreux mois. “Ma colonne vertébrale a été brisée”, nous explique la jeune étudiante en esthétique. “Je me suis battue et je n’ai retrouvé ma mobilité que sept ou huit mois après mon accident grâce à d’intenses séances de kiné. Je dois continuer à surveiller l’état de mon dos régulièrement et j’ai retrouvé toute ma mobilité mais je ne pourrai plus jamais monter sur un cheval à mon plus grand regret car c’était ma plus grande passion.”

Être sélectionnée parmi les plus belles filles du Hainaut, c’est donc une petite vengeance sur la vie pour Emma. “Je me suis toujours sentie assez forte intérieurement. J’ai subi du harcèlement à l’école étant plus jeune et je me suis relevée. Donc, même si ça a été dur tant physiquement que mentalement, cet accident m’a finalement rendue plus forte encore.”

Rendez-vous le 16 septembre

Le 16 septembre, Emma montera sur scène pour défendre ses chances à Miss Hainaut. “Les concours de beauté m’ont toujours fascinée et participer à Miss Hainaut et pourquoi pas à Miss Belgique, constitue un véritable rêve de petite fille. M’engager là-dedans, c’est montrer que tout est possible et que malgré les coups durs que la vie peut vous réserver, on peut y arriver.”

Que ses concurrentes soient prévenues, Emma ne sera pas là pour faire de la figuration. “Faire partie de la sélection constitue déjà une victoire pour moi mais bon, tant que j’y suis, j’aimerais aller le plus loin possible et pourquoi pas viser le titre de Miss… Belgique ? Cela fait vraiment longtemps qu’il n’y a plus eu d’élue du Sud du pays donc pourquoi pas moi ? Ce qui me fait le plus peur, ce n’est pas de parler en public ni de défiler devant des inconnus mais bien… les autres concurrentes et les réactions que l’on pourrait avoir entre nous, que l’ambiance soit mauvaise entre nous…”

Pour soutenir Emma, rendez-vous sur l’appli Miss Belgium ou via SMS au 6665 en envoyant MH14.