Morlanwelz : Les tables d’hôtes gastronomiques d’Epicurius Experience lancent un concept bar en extérieur pour l’été

Avec les départs en vacances d’un bon nombre d’habitués des tables d’hôtes d’Epicurius Experience, Ophélie se devait d’innover pour attirer du monde dans son commerce pendant ces quelques semaines de période creuse. “Pour pallier les départs en vacances, je voulais lancer un concept qui pourrait plaîre à une clientèle différente de celle que j’ai habituellement. Mon habitation étant trop petite pour accueillir du monde en son sein, je suis partie vers un bar en extérieur. Il sera unique en son genre tant l’ensemble des aménagements qui ont été réalisés pour créer ce nouveau projet ont été réalisés à partir d’objets de récupération”, indique Ophélie d’Epicurius Experience.

En plus de donner une seconde vie à de nombreux objets de récupération, le bar d’Ophélie mettra les producteurs locaux à l’honneur. “Nous ne proposerons pas de menu gastronomique semblable à ce que nous faisons pendant l’année. Nous nous tournons ici vers des produits plus abordables. Ils resteront tout de même locaux, notamment au niveau des boissons, puisque nous avons conclu un partenariat avec des producteurs et boutique du coin. Bières, gin, bulles ou encore alcool proviendront ainsi de la région”, poursuit Ophélie.

En termes de nourriture, des tapas seront notamment au menu. Des produits qu’il sera possible de découvrir dès aujourd’hui pour l’ouverture du bar. Il sera ensuite ouvert du jeudi au samedi de 17 à 1h du matin jusqu’au week-end du 15 août. Si le concept venait à séduire, il serait bien évidemment reconduit chaque été.

”Les clients ont l’air enthousiastes. Nous partons tout de même vers l’inconnu. Nous croisons donc les doigts pour le concept prennent rapidement. Cette année sera en quelque sorte une année test qui définira si le concept reviendra dans le futur ou non”, conclut Ophélie. Le rendez-vous est donc donné ce vendredi soir pour l’ouverture à la Drève du Château, 8 à Morlanwelz.