Le Patro de Morlanwelz a trouvé son nouveau local : “nous allons pouvoir poursuivre nos activités”

C’était un véritable cri de détresse qu’avaient lancé les membres du Patro de Morlanwelz. “Nous devons quitter nos locaux pour le mois de juin”, confiait Cloé Di Sciacca, trésorière du Patro de Morlanwelz. “La paroisse a en effet vendu ses locaux à l’école qui ne nous offrira plus l’accès à partir de la fin de l’année scolaire. Nous nous retrouvons donc sans solution durable pour nous loger. ”

La paroisse avait alors tenté de trouver des solutions pour que ces jeunes puissent être relogés. Un soutien auprès de la commune avait également été recherché pour voir si des locaux étaient disponibles. La bonne nouvelle fait désormais du bien aux membres du Patro. “Nous avons trouvé une solution qui nous permettra de poursuivre nos activités”, annoncent fièrement les membres du Patro de Morlanwelz. “Les changements de locaux ont pu avoir lieu ce samedi.”

Une bonne nouvelle non seulement pour le Patro mais pour tous les Morlanwelziens également. S’il ne trouvait pas de solution avant le mois de juin, le Patro aurait pu bénéficier de sursis grâce à des solutions à court terme proposées par des parents de membres. Malgré cela, elle se devait de trouver une alternative durable pour pouvoir pérenniser ses activités. Les mouvements de jeunesse ne sont en effet plus aussi nombreux qu’avant à Morlanwelz. Il reste le Patro, les scouts et les Faucons Rouges. Les scouts manquent cruellement d’animateurs. Il était donc important que le Patro puisse maintenir ses activités. C’est désormais chose faite !