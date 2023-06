Le chantier de la fibre optique mis à l’arrêt à Morlanwelz suite à un ras-le-bol des élus locaux : “Trop c’est trop”

C’est un service que pensaient rendre le bourgmestre, Christian Moureau, et son échevin des Travaux, Gérard Mattia, à leurs citoyens en permettant au chantier de la fibre de prendre place sur l’entité. Espoir qui ne fut cependant que de courte durée pour les élus morlanwelziens. “La pose de la fibre optique est un dossier complexe que nous avions pris comme un événement positif pour pas mal de monde”, confie Christian Moureau, bourgmestre de Morlanwelz (PS). “Nous sommes ensuite passés par une phase où certains citoyens restaient positifs quant à ce chantier de la fibre et d’autres se montraient déjà plus modérés. Nous avons alors pu faire plusieurs mises au point avec les services d’Unifiber où nous avons été très clairs sur nos exigences sur ce chantier. Cela dépasse désormais les bornes. Nous les avons mis en garde il y a dix jours et malgré cela, le travail des équipes qui posent la fibre n’est pas propre. Nous avons donc décidé de mettre à l’arrêt le chantier tant que tout ne sera pas réglé.”

Concrètement, plusieurs choses sont reprochées aux équipes d’Unifiber. “Les plaintes de citoyens se multiplient. Nous avons déjà suffisamment de choses à régler pour ne pas, en plus, devoir s’occuper des chantiers de la fibre”, poursuit Christian Moureau. “Nous leur reprochons notamment de laisser des bordures de trottoirs cassées, des trous béants, des taches d’huile, des chantiers qui ne se terminent pas alors que d’autres commencent ou encore de laisser la nourriture des ouvriers joncher les rues plutôt que de les mettre à la poubelle. Trop c’est trop.”

Pour voir le chantier reprendre, il faudra donc peut-être se montrer patient. Le bourgmestre est, en tout cas, bien décidé à ne pas le remettre en route tant que tout n’est pas remis en ordre. “Quand une décision est prise suite à des menaces, je ne suis pas du genre à faire machine arrière. Maintenant que le chantier est à l’arrêt, il est certain qu’il ne reprendra pas tant que la situation ne reviendra pas à la normale. Je suis vraiment fâché tout comme mon échevin des travaux, Gérard Mattia”, peste le bourgmestre qui espère tout de même qu’une solution pourra être trouvée.

Du côté d’Unifiber, on regrette également cette situation. “Il a effectivement été décidé avec les autorités communales de Morlanwelz d’arrêter provisoirement les chantiers. C’est une décision difficile à prendre car elle impacte les riverains et nous en sommes désolés. Nous mettons tout en œuvre pour remédier au plus vite à cette situation”, nous indique Cathy Schoels, porte-parole d’Unifiber. “La qualité des travaux et la sécurité sur les chantiers ne correspondent pas aux normes que nous exigeons de nos partenaires de construction. Nous suivions de près les travaux dans la commune et apportions déjà, au cas par cas, les solutions adéquates les plus satisfaisantes. Nous avons depuis hier entrepris un plan d’action ensemble avec la commune afin de parer à chaque situation. Face à ces nouveaux manquements, la direction d’Unifiber a décidé d’arrêter anticipativement et momentanément les quelques chantiers pris en charge par ce partenaire de construction dans la commune de Courcelles. Notre objectif est de redémarrer dans les plus brefs délais et éviter le prolongement des chantiers et donc des nuisances pour les riverains.”