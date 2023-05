Le refuge "Au bonheur de Vica", situé à Morlanwelz, seul refuge de Belgique à prendre en charge les pigeons

Les communes partenaires sont pour l’heure Braine-le-Comte, Anderlues, et Morlanwelz. À Courcelles, un colombier est déjà actif, trois sont à l’étude, et des travailleurs Article 60 ont été formés pour la gestion de ces structures par le “Bonheur de Vica”. Un projet est en voie de développement avec le Nord de la France (Valenciennes est la première ville impliquée). Pour remédier à la surpopulation, les pigeonniers associés au contrôle des œufs restent l’option privilégiée par l’association.

”Nous préconisons un déplacement de pigeons. Nous avons déjà œuvré en ce sens pour la Province de Hainaut, la Ville de Binche, les services hospitaliers de Jolimont, la Résidence “Les Chartriers” à Mons, Be-Rail, etc. Des conseils ont également été apportés au Service des Travaux de la Ville de Liège. Tous les conseils et services sont par ailleurs accessibles à des particuliers en Hainaut et hors Hainaut. Pour chaque commune, l’association prône un recensement des pigeons, des soins et la création de pigeonniers”, indique le refuge.

Un travail unique en Belgique qui porte ses fruits ! En 2022, 532 oiseaux exotiques et pigeons des villes ont pu être pris en charge. 254 oiseaux étaient trouvés, 278 abandonnés, 205 adoptés et 154 relâchés. 73 oiseaux sont malheureusement morts et 20 euthanasiés. “À cela s’ajoutent les pigeons colombophiles. 109 sont entrés au refuge. 24 sont décès, 36 rapatriés vers la Ligue Belge de Colombophilie et six vers la France. Les autres sont toujours en volières à Morlanwelz. Les tourterelles de cérémonie (mariages, cérémonies en rapport avec la paix…) figurent également parmi les oiseaux recueillis”, ajoute le refuge.

“Au Bonheur de Vica”, c’est aussi une équipe de bénévoles, prêts à témoigner de leur engagement au quotidien. “Si nous attachons autant d’importance aux pigeons, c’est parce que leur vie n’est pas facile. À force de le nourrir de bout de pizzas et de restes de repas, son espérance de vie est réduite de 15 ans à moins de six ans. Pour pallier cela, nous préconisons les colombiers urbains qui permettent d’offrir un habitat permanent aux oiseaux. Ils favorisent ainsi le contrôle de l’implantation de la colonie, régulent la taille de cette dernière, concentrent leur alimentation en un seul nourrissage et veillent au contrôle de leur état sanitaire”, conclut le refuge “Au bonheur de Vica”.