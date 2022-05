Les abords de l’Athénée Provincial de Morlanwelz vont être sécurisés

"Quand les élèves sortent de la salle omnisport, ils se retrouvent directement face au passage pour piétons et sont quelque peu cachés par l’arrêt du bus. Nous allons donc casser cette ligne droite en déplaçant de quelques mètres le passage pour piétons. Les élèves seront ainsi plus visibles pour les automobilistes", indique Jean-Charles Deneufbourg, échevin de l’Enseignement de Morlanwelz. "Nous allons également matérialiser une ligne blanche continue afin d’empêcher les véhicules de dépasser les bus qui déposent les élèves. Des barrières seront également mises en place pour empêcher les élèves de traverser directement en sortant de la salle omnisport."

Les démarches ont d’ailleurs déjà bien avancé permettant à ces aménagements de voir prochainement le jour. "Nous avions lancé les démarches bien avant que ces malheureux événements se produisent", confie François Devillers, échevin de la Mobilité à Morlanwelz. "Il y a un mois environ, nous avons eu une réunion technique avec le directeur de l’établissement et l’échevin de l’Enseignement. Le dossier est ensuite passé à la Cellule Mobilité et au collège communal. Normalement ces démarches sont suffisantes pour pouvoir mettre les aménagements en place puisqu’aucune dérogation au plan de secteur n’est nécessaire. Nous allons donc voir quand le service Travaux de la commune sera disponible afin de mettre le plus vite possible ces aménagements en place."

Bien que des aménagements vont prochainement voir le jour pour sécuriser davantage les lieux, ils seront vains si le comportement des automobilistes trop pressés ne change pas. L’appel à la prudence et au respect du code de la route est donc plus que jamais d’actualité afin d’éviter de nouveaux accidents.