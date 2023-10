550 auteurs annoncés au Salon du Livre de Wallonie : Franck Thilliez, Mo Malo, Pierre Kroll, Victor Dixen ou Bertrand Caroy y sont confirmés

Pour cette 11e édition, l’objectif sera de faire au moins aussi bien que l’an dernier et donc d’accueillir 20 000 visiteurs sur le week-end. “On ne sait pas s'il est encore possible de faire mieux mais on espère en tout cas conserver le public de l’an dernier”, confirme Marine Pilate, chargée de projets. “On a beaucoup misé sur nos invités d’honneur et sur la diversité : tous les genres littéraires sont représentés et on a étoffé l’offre jeunesse afin que tout le monde y trouve son compte, d’autant que notre public est très familial.”

L'an dernier, le salon du livre de Wallonie avait accueilli 20 000 personnes. ©Olivier-Guy Demoulin

Avec une entrée totalement libre et gratuite, l’événement s’envisage avant tout comme une mise en valeur de celles et ceux qui gravitent autour des métiers du livre. “On souhaite vraiment maintenir la gratuité pour que ce ne soit pas un frein et pour que les simples curieux puissent pousser nos portes s’ils passent devant. Du fait de cette gratuité, même si l’on achète un livre ou deux, ça reste une sortie tout à fait abordable.”

Lancé en 2012 sous le nom “Mon’s Livre”, l’événement a pris de l’ampleur, au point de s’imposer comme le plus grand salon du livre de Wallonie. Un succès qui a poussé l’équipe organisatrice à changer de nom. “Ça a été un changement positif car ça sonne “moins local” auprès des maisons d’édition. Aujourd’hui, elles nous connaissent, nous répondent et acceptent plus volontiers de travailler avec nous. Cette notoriété nous permet aujourd’hui d’attirer de grands noms et de proposer des rencontres littéraires inédites.”

En pratique, précisons que le Salon du Livre de Wallonie sera organisé au Wallonia Conference Center Mons (WWCM), avenue Melina Mercouri à Mons. Son accès est gratuit et ne nécessite aucune réservation. Les dédicaces seront également libres. L’achat d’un livre n’est pas obligatoire mais reste conseiller en guise de soutien. Les livres personnels peuvent être emportés, à raison de deux par personne et devront être marqués d’une pastille autocollante à récupérer à l’entrée du salon.