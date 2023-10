Mons : le baron Duesberg est à deux doigts de céder une partie de sa collection d’orfèvrerie montoise pour une mise aux enchères

Une décision que le baron justifie notamment par le manque d’espace et de personnel d’entretien mais surtout par la difficulté à accorder les agendas. “À titre personnel, je regrette qu’un tel ensemble, témoignage du génie montois, ne puisse être sauvegardé et mis en valeur de manière prioritaire”, a ainsi écrit Pierre Bouchat, chef de projets du musée Duesberg à l’attention des autorités.

Des contacts ont été pris avec une salle de vente aux enchères d’antiquités gerpinnoise, intéressée de prendre possession d’une cafetière tripode et d’une pendule Lyre d’époque Louis XVI dans le cadre d’une vente de prestige, limitée à quelques objets, programmée le 15 novembre prochain. Ce vendredi, les deux pièces auraient dû quitter les salles du musée.

Vente avortée in extremis

Ce que n’a finalement pu se résoudre à faire le baron. “Tout était prêt, nous avons le bordereau de dépôt, les pièces de collection étaient prêtes. Mais chaque jour, j’espère encore un lendemain meilleur, un miracle peut-être, une bonne nouvelle de la part de la ville de Mons qui prendrait enfin la mesure de ce que représente le musée”, nous explique-t-il.

Ce n’est pas la première fois que François Duesberg, personnage au caractère bien trempé, met un coup de pression à la ville de Mons. Du côté de cette dernière, la volonté de mettre en valeur la collection d’orfèvrerie du baron, l’une des plus prestigieuse au monde, reste intacte.

En réponse au courrier adressé par Pierre Bouchat, la directrice générale adjointe a déploré la volonté de se défaire d’une partie de ladite collection d’orfèvrerie montoise. “Il est évident que la collection aurait beaucoup plus de sens et d’intérêt dans un salon de prestige à Mons. Malheureusement, nos agendas ne correspondent pas mais l’objectif était d’accueillir et de mettre cette collection de manière sécurisée dans un salon restauré et mis sous alarme”, rappelle-t-elle.

Le temps que les travaux soient réalisés et terminés, François Duesberg, touché par la maladie, n’aura peut-être pas l’occasion d’assister à l’inauguration du salon. “Mais est-ce plus valorisant de la mettre en vente aux enchères et qu’elle se voit dispersée ? L’objectif final souhaité par Mr le Baron de mettre en valeur cette collection patiemment récoltée par lui et son épouse, ne sera finalement pas atteint. Ne vaut-il pas mieux être assuré qu’elle soit accueillie dans un salon de prestige à Mons même si cela prend manifestement plus de temps que ce que Mr le Baron espérait ?”

Un projet toujours dans les cartons

Des propos qui ont visiblement fait mouche auprès de François Duesberg, qui a toujours l’espoir de pouvoir assister à l’ouverture d’un salon de prestige dédié à son art dans la cité du Doudou. “Plus seul que jamais, je ne sais plus quoi faire. Je ne peux me résoudre à me séparer ne serait-ce que d’une seule pièce de cette collection constituée tout au long de ma vie mais je dois, dans le même temps, me rendre à l’évidence.”

Le projet est toujours bel et bien d’actualité à Mons. “Notre intention était d’attendre la fin des travaux de restauration de l’hôtel de Ville, prévue en décembre, afin d’avancer dans l’aménagement de cet espace”, nous expliquait-on du côté de la ville en mars dernier. “Sur le fond, le Bourgmestre est extrêmement motivé à l’idée de mener ce projet à bien. L’orfèvrerie montoise mérite une telle mise en valeur et il trouve l’idée très séduisante.”

Les démarches devraient donc se poursuivre… Selon un planning qui ne correspond cependant pas aux attentes de François Duesberg.